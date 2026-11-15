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Stříšková: Měly krev v očích, chtěly nás sežrat. A my byly ustrašené holčičky

Ondřej Bičiště
  18:33
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Viktorie Knedlová vlevo srazila k zemi Fanni Horváthovou.

Viktorie Knedlová vlevo srazila k zemi Fanni Horváthovou. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Hráčky Ostřihomu slaví postup.
Zklamané Katarína Kostelná a Adéla Stříšková po vyřazení.
Zklamaná Adéla Stříšková se loučí s fanoušky.
Luca Faragó pálí na Roxanne Frankovou.
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Kdo se bojí, nesmí do Evropy. Když házenkářkám Mostu určil los za soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy věhlasný maďarský tým Ostřihom, bylo jasné, že kuráž bude jednou z hlavních podmínek úspěchu. Jenže Andělům v bitvě s gigantem zoufale chyběla.

„Ony měly krev v očích, úplně nás chtěly sežrat. A my byly ty ustrašené malé holčičky, které si přály, aby to už skončilo,“ nezvykle upřímně, ale trefně zhodnotila mostecké vyřazení křídelnice Adéla Stříšková.

Tentokrát jednoznačná výhra. Házenkáři v druhém klání kvalifikace ME dominovali

U soupeřek porážka 19:33, v sobotní domácí odvetě znovu nálož 22:37. „Přestože Ostřihom je fakt silný tým, tak jsme neměly dospět k tomu, že zápasy končí skoro o 20 gólů. To je ostuda a nikdo z nás to nechtěl,“ nehledala žádné výmluvy mnohonásobná reprezentantka. „Je na čase s tím něco dělat. Nedaří se, nemáme formu. A tento evropský dvojzápas byl takovou poslední kapkou.“

Vypadl i Cheb

České házenkářky už nemají žádného zástupce v evropských pohárech. Stejně jako Most vypadl ve 3. předkole Evropské ligy rovněž Cheb (dříve Kynžvart), který hrál oba zápasy na palubovce portugalského favorita Benfiky Lisabon. V pátek prohrál 29:44, nedělní odvetu ztratil 30:41.

Andělé budou v Evropě chybět ve skupinové fázi počtvrté za sebou. „Rozhodně se nebudeme vymlouvat na to, že jsme měly smůlu na los. Tu máme už čtyři roky po sobě. Když jsme dostaly Ostřihom, tak jsme věděly, že bude malá šance se přes ně dostat. Ale určitě jsme mohly předvést lepší herní projev.“

Maďarky, které na jaře hrály Final 4 Evropské ligy, přehrály Anděly ve všem. „Jsou silnější, rychlejší, mají lepší kondici, v obraně jsou důrazné,“ vypočítávala přednosti soupeřek Stříšková. „Nepustily nás, abychom si přihrály. Když šly do útoku k nám, tak si to tam házely, jak chtěly. Přišlo mi, že jsme hrály úplný opak než ony. Jak byly silné, o to víc bylo vidět, jak jsme slabé. Přejely nás,“ štvalo pětadvacetiletou oporu Andělů.

Zklamané Katarína Kostelná a Adéla Stříšková po vyřazení.

Aby příště měly šanci obstát v konfrontaci s evropskou špičkou, musí toho změnit hodně. „Ale první je to nasazení. Mít hlavy nastavené tak, že chceme vyhrát, v životě nedostaneme o dvacet. Všechno ostatní se dá dohnat, ale každý musí chtít vyhrávat, a to tady prostě nebylo,“ vyčítala 159 centimetrů vysoká hráčka.

Andělé by potřebovali více zápasů s nejlepšími týmy Evropy, jenže když dlouhodobě nedokážou přejít přes předkolo do skupinové fáze, je to začarovaný kruh. „Když se tam nedostaneme, máme jen dva až čtyři zápasy s evropskými soupeři, pak do konce sezony už hrajeme jen naši ligu. Ta je taky náročná, ale pouze zápasy v Evropě nás mohou posunout na úroveň těch nejlepších.“

Srážka Andělů s realitou. Trenér po poháru s Maďarkami: Evropská špička je jinde

Od příští sezony by měl být postup do skupiny Evropské ligy průchodnější, dojde k reorganizaci soutěže, opadnou předkola. A český šampion by měl postupovat přímo. O důvod navíc, aby se Andělé vrátili na domácí trůn. „Loni se nám po třinácti letech nepovedlo projít do finále, to je samo o sobě motivace, požene nás to. A jestli budeme mít díky českému titulu možnost nakouknout do skupinové fáze, tak o to víc!“

I v bitvě o domácí titul ale bude platit, že strach má velké oči a spíš se vyplatí mít pro strach uděláno.

Šance pro Anděly: příště už bez předkola

Čtyřikrát v řadě skončily házenkářky Mostu v předkole evropských pohárů, od příští sezony snad jejich kvalifikační noční můra zmizí. K účasti v základní skupině Evropské ligy by nově mělo stačit získat domácí titul. „Má dojít k reorganizaci soutěže, půjde se rovnou do skupin. O to větší motivace pro nás bude získat český titul,“ vyhlásila jasný cíl pro zbytek sezony mostecká šéfka Pavla Chotěborská.

Porada Andělů, vlevo kouč Matěj Šustáček.

„Ostřihom poráží v maďarské lize všechny soupeře o dvacet kromě Györu s Ferencvárosem, které hrají Ligu mistrů. Chtěly jsme postoupit, ale pojďme si upřímně říct, že tahle házená je nad naše možnosti,“ přiznává Chotěborská. „Los nám moc nepřál, čtyři roky po sobě jsme do třetího předkola dostaly tým, který pak hrál Final 4 Evropské ligy,“ připomněla, že Anděly postupně vyřadili giganti Chambray Touraine, Dortmund a loni Besancon.

Vyrovnat se jim v současných podmínkách Most nedokáže. „Potřebovali bychom více partnerů a peněz, na druhou stranu, když se podívám na trh s českými a slovenskými hráčkami, tak moc na výběr není. Pak se musíte dívat jedině do zahraničí a odměny holek, které nastupují v Lize mistrů, si určitě nemůžeme dovolit.“

I proto ani po neúspěchu v evropské kvalifikaci v Mostě neplánují změny v kádru. „Není kde brát. A rozpočet máme tak napnutý, že nemůžeme vzít zahraniční hráčku. Navíc v půlce sezony je volný málokdo,“ vysvětluje Chotěborská.

Vítá, že od příští sezony odpadne kvalifikace o skupinovou fázi Evropské ligy, ale má to háček. I když Andělé získají titul a místo ve skupině, budou muset žádat o výjimku, aby mohli zápasy hrát ve své hale.

„Jinak bychom zase museli hledat azyl a peníze, abychom si halu někde zaplatili. Pro letošek jsme měli výjimku slíbenou, tak snad by nám ji udělili znovu,“ doufá mostecká předsedkyně.

Ani v domácí interlize však zatím Most nehraje bez výkyvů, naposledy padl na palubovce Poruby 19:20. „Z této prohry jsem se ještě nevzpamatovala. Když vedete 9:1 a v poločase 12:6, je to nepochopitelné. Nebýt této ztráty, mohla být sezona rozběhnutá líp. Máme strašně nevyrovnanou výkonnost.“

Přesto jsou mostečtí Andělé za Dunajskou Stredou a Michalovcemi na třetím místě, nejvýš z českých týmů. „Chceme si tuto pozici udržet. Úspěch v interlize a v domácím poháru teď budou našimi prioritami.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Vítkovice vs. OlomoucHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
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  • -
  • -
Č. Budějovice vs. PardubiceHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Č. Budějovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
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  • 4.60
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Přerov vs. Frýdek-M.Hokej - 23. kolo - 15. 11. 2026:Přerov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
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