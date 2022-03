Muži

Libovolná malorážka 3x40, družstva - finále:

Rakousko - Česko (Přívratský, Nymburský, Nepejchal) 16:6.

Ženy

Sportovní malorážka 3x40 - finále: Duestadová (Nor.) - Ceccarellová (It.) 17:13, 3. Steneová (Nor.), ...v kvalifikaci 13. A. Brabcová, 16. Blažíčková, 57. Thurnwaldová (všechny ČR).