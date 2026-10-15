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Další medaile pro Přívratského. Na SP v Káhiře získal bronz, Nepejchal těsně čtvrtý

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  13:22aktualizováno  13:36

Jiří Přívratský po rozstřelu o zlato, ve kterém podlehl Maďaru Peklerovi | foto: olympijskytym.cz/Barbora Reichová

Střelec Jiří Přívratský získal na Světovém poháru v Káhiře další medaili, v třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o dvě desetiny bodu. Soutěž vyhrál Francouz Lucas Kryzs, jenž poslední ranou předstihl Nora Jona-Hermanna.

Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a osmý v kariéře. O pódiové umístění v této sezoně dlouho usiloval marně, v Káhiře se dostal na stupně vítězů hned dvakrát.

„Je to úžasný pocit,“ řekl pětadvacetiletý český střelec v rozhovoru po finále. „Tenhle bronz má trochu hořkosladkou příchuť, protože byl se mnou ve finále Filip a celou dobu byl přede mnou. Ta jedna střela mu nevyšla a já se dostal před něj. Proto z toho bronzu nemůžu mít takovou radost,“ uvedl Přívratský, jenž postoupil z šestého místa v kvalifikaci.

Nepejchal prošel mezi osm finalistů jako čtvrtý, o medaili ho připravila v závěru eliminační části nepovedená rána za 8,9 bodu. Vítěz čtyř individuálních soutěží Světového poháru čeká na medailové umístění od roku 2019.

SP ve sportovní střelbě v puškových a pistolových disciplínách

Káhira

Muži:
Třípolohová malorážka: 1. Kryzs (Fr.) 360,1, 2. Hegg (Nor.) 359,6, 3. Přívratský, 4. Nepejchal, ...v kvalifikaci 42. Nymburský (všichni ČR).

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