Duo skeetařů: Báro, snad ti to nezkazím. Neboj, Kubo, jsme na sebe zvyklí

„A to jste hned nervózní. Miluji střelbu jako individuální sport, ale mix je najednou týmová disciplína. My ho střílíme na domácím mistrovství, venku jen na velkých závodech, a přiznávám, že to vnímám stále jako něco speciálního. Můžu to pokazit já Báře, může to nejít jí a#já to budu kousat. V ideálním případě se má člověk soustředit jen na sebe, podat maximální výkon a pak uvidí. Teď si ale možná budu hryzat nehty během toho, co bude Bára střílet, a to nebude dobré,“ uvažuje třiatřicetiletý rodák z Kyjova.

Jeho parťačka, která musela na kvalifikační „kvótaplac“ čekat do začátku června, se s týmovou disciplínou pasuje lépe. „Samozřejmě jste nervózní vždycky, i když jste tam sám za sebe. Možnost pokazit to druhému však rozhodně na tlaku neubere. Mixy ale s Kubou střílíme snad čtyři roky, a tak to pro nás není nic nového. Jsme už snad v té dvojici schopni fungovat,“ říká reprezentantka Komety Brno.

Taktický plán mají už také vyřešený. „V nástřelu 125 terčů jde první vždycky chlap, tak už to necháváme tak. Udržujeme si takový rytmus,“ nastiňuje Šumová záměry pro případnou účast v rozstřelu o bronz, nebo o zlato.

Tomeček tuší, že na medaili musí předvést top výkony. „Dá se čekat, že to bude o hodně vysokých nástřelech. Dřív to bylo tak, že chlap musel střelit dobře a holka, když to dala slušně, tak to hodilo dobrý výsledek. Dneska ale holky klidně přestřílí chlapy. Jdu kolikrát trénovat s Bárou a ona pálí líp než já,“ hlásí.

Česká střelkyně Barbora Šumová

Ostatně i poslední závody to potvrdily. Na Krétě Tomeček zapsal 122, Šumová v Písku nástřel zvládla v osobním rekordu o terč lépe. „Zaplať pánbůh, když to ona trefuje. Když jí to jde lépe, tak si můžu dovolit chybku. Ale ten pocit, že jí to kazím, to je hrozný. Ješitný však nejsem, mě fakt těší, když se tomu druhému ve dvojici daří,“ drží palce parťačce Tomeček. „Vyrovnáváme se, ale ještě pořád jsou kluci o terč či dva výše,“ polemizuje s ním kolegyně.

Tomeček zároveň sleduje i trend dam „střílet jako chlapi“. „Holky přirozeně střílí jinak. Technicky je to trošku odlišné. Brokovnice něco váží, jsou menší a tak se styl trochu mění. Ve výsledku to však nepoznáte. Tady na Krétě byla kategorie Open a řecká závodnice byla celkově druhá. Prostě nás naklepala, bez problémů,“ říká.

Nyní ho čeká třetí olympiáda, zda je plně připravený prý ale nepozná. „Ptám se sám sebe. Jde být ve střelbě nachystaný? Asi to nikdy prostě nejde říct. Atleti to mají pěkné, protože mají změřené, že stovku sází pod deset vteřin a podle toho, jaký bude den se podaří to stlačit pod těch deset. U nás ale máte nastříleno x závodů přes 120, pak vstanete špatnou nohou a těch 120 nedáte. Snažíme se dělat maximum po fyzické, psychické i technické stránce, abych mohl říct, že jsem udělal maximum a výsledek se teprve uvidí,“ hlásí střelec. Jeho kolegyně to má podobně.

„I když jedete na závody dobře připravení, ve skvělé formě rozstřílení, tak že se to povede. Spíš je to o tom, jak to člověku v ty tři dni na hrách podaří a jak mu to sedne. Forma u nás prostě moc nefunguje. Na druhou stranu, snad i když bude nejhůř, tak to bude třeba o dva holuby míň,“ doplňuje rodačka z Kolína.

Oba čeká závěrečná příprava a Šumová sází na simulaci olympijského areálu. „Vyrážím do Itálie. Je tam na střelnici hodně podobná zelená plachta na pozadí, jako bude ve Francii,“ odtajňuje devětadvacetiletá střelkyně.

Olympijský individuální závod mužů na střelnici v National Shooting Center v Châteauroux téměř tři sta kilometrů od Paříže odstartuje prvním dnem nástřelů 2. srpna. Barbora Šumová pak začne závod žen o den později. Společný mix je pak na programu 5. srpna.