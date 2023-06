Pistoláři Rampula a Dědová mají z Evropských her stříbro v rychlopalbě

Překvapivě bez medaile skončí v Polsku družstvo skeetařů. Tým ve složení Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček a Radek Prokop v šestičlenné kvalifikaci obsadil poslední místo.

Rampula s Dědovou, kteří se na stejném místě před rokem stali v mixu vicemistry Evropy, jako jediní dokázali s Ukrajinci držet krok v kvalifikaci a skončili za nimi druzí s odstupem tří kruhů.

Finále Češi zahájili vítěznou položkou, ale zejména druhá část duelu o zlato se odehrála ve znamení soupeřů, kteří zvítězili 16:6. Korostylov vylepšil bronz z minulých Evropských her v Minsku, Korostylovová je v této disciplíně úřadující mistryní světa.

Ukrajinci jsou tradičními rivaly českých střelců. Loni na ME podlehli Dědová s Rampulou na ME dvojici Anastasija Nimecová, Volodymyr Pasternak. Úterní zlaté duo bylo na minulém ME bronzové. „Soupeři jsou hodně kvalitní a už od loňského roku nám dělají problém,“ řekla Dědová.

Její partner měl potíže se změnou prostředí před finále. „Ve finále se mi nestřílelo moc dobře, protože na finálové hale je obtížnější světlo a mně trvalo si na něj zvyknout. Povedlo se to na poslední položku a to bylo bohužel pozdě,“ posteskl si Rampula.

Skeetaři se představili ve složení, ve kterém vloni vybojovali bronz na světovém šampionátu v Osijeku. Tentokrát ani v menší konkurenci neuspěli. Z devíti kvalifikačních položek se jediná bezchybná povedla Nýdrlemu a od postupu do duelu alespoň o bronz je dělily tři zásahy. Suverénním Finům v kvalifikaci ulétly jen tři terče z 225.

Česká střelecká výprava získala na Evropských hrách třetí cenný kov po stříbru a bronzu puškaře Jiřího Přívratského. Ve hře o medaili jsou ještě skeetařky Anna Šindelářová, Martina Skalická a Barbora Šumová, které se ze třetího místa v kvalifikaci týmové soutěže probojovaly do souboje o bronz proti triu z Ázerbájdžánu.