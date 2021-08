Lipták s Kosteleckým znovu na bedně. Olympijské hrdiny porazil Beccari

Dvojice přátel se pak v neděli opět setkala ve finále i na stupních vítězů. Tentokrát se však olympijští vítězové museli spokojit s „až“ druhým a třetím místem, ve finále je oba přestřílel další z brněnských reprezentantů, Fabio Beccari.

Ženskou kategorii opanovala Tereza Závišková. Mezi skeetaři dominoval domácí Jakub Tomeček a Martina Skalická.

„Nebyl to pro nás klasický závod. Je kolem nás neustálý rozruch, a tak jsem rád, že jsem zatím něco trefil,“ bral svůj výsledek s úsměvem Kostelecký.

Mistrovství republiky je v jejich očích hlavně možnost setkání se se svými nástupci i přáteli. „Možná to vyzní blbě, ale já ani nevím, kolik těch titulů mistra republiky mám. V našich letech už to není závod, který člověk bere jako největší metu. Hlavně se chceme ukázat s těmi mladými. Snad to ty ostatní kolem motivuje, i když nevím, jestli jsou namotivovaní, když nás vidí,“ rozesmál Kostelecký Liptáka vedle sebe.

„My jsme ale v jejich letech byli také agresivní a roztěkaní. To s druhým vagonem vystřílených nábojů pomine,“ přisadil si hned čerstvý olympijský vítěz.

Oba se viditelně přijeli střelbou hlavně bavit, ostatně si slíbili, že před českým šampionátem nebudou trénovat. Kostelecký ale svůj slib porušil. „Vezl jsem Petrovi Hrdličkovi, našemu kouči, terče, a tak jsem si s ním a jeho dcerou dal padesát ran,“ přiznal se Kostelecký. „No jo, nemohl to vydržet,“ hrál pohoršeného Lipták, který ani trénovat nemohl, jelikož hned po hrách odjel s rodinou na zaslouženou dovolenou v zahraničí. „No dobře, já to jako podvod neberu,“ omluvil hned kamaráda a jen dokládal, že aura přátelství mezi nimi je opravdová, nejen hra pro veřejnost.

Své hrdiny pak v sobotu střelci oficiálně přivítali doma na večerní oslavě olympijských úspěchů. Koncentrace olympijských vítězů se díky návštěvě cyklisty Jiřího Dalera zvedla na čtyři na kilometr čtvereční.