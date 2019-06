Olympiádou se už nestresuji, tvrdí střelecký šampion Kostelecký

„Oproti situaci, která byla před deseti lety, získat olympijské místo je pro nás hrozně složité. Když jsme počítali, kolik je šancí a kolik jich má Evropan, ty počty šly rapidně dolů. Dříve byl postupový klíč úplně jiný,“ řekl Kostelecký při přebírání oficiálního oblečení české výpravy pro Minsk.

Střelec si spočítal, že k tomu kvalifikovat se na olympiádu v trapu má šest možností: mistrovství světa, Evropy, světový pohár nebo Evropské hry, kde bude ve hře jedno místo.

„Například na mistrovství Evropy máme letos dvě místa a dříve jich bylo pět,“ podotkl dvojnásobný evropský šampion. Jeden střelec do Japonska postoupí i na základě žebříčku světové federace.

Borec hradecké Dukly, za kterou startuje už řadu let, se prý ale náročnou situací nestresuje: „Vždyť mi je čtyřiačtyřicet. Zažil jsem pět olympiád, takže se sice snažím naplno, ale beru to jinak, neodškrtávám možnosti. Jsem rád za každý závod, který absolvuji. Zažil jsem, že jsem na olympiádu nejel, a nic se nestalo, svět se nezboří.“

Kostelecký ve své dlouhé kariéře chyběl pouze na jediné olympiádě, která během ní proběhla. Nestřílel před patnácti lety v Aténách. Nyní se snaží hlavně o to, aby pomohl k účasti české brokové střelbě. Střelci totiž bojují o šanci střílet na olympijských hrách ne pro sebe, ale pro získání účastnického místa pro příslušnou federaci.

„Jednoho účastníka už máme jistého, Jakub Tomeček (ve skeetu) místo vybojoval. Bylo by hezké, kdyby postoupil i někdo další,“ řekl olympijských šampion z Pekingu.

Za vrchol letošní sezony Kostelecký považuje mistrovství světa v italském Lonatu. Obě akce - tedy spolu s Evropskými hrami - se sešly těsně po sobě. „Na mistrovství světa odlétáme už tři dny po návratu z Evropských her. Ve hře sice nebude žádné (olympijské) místo, ale pro nás je svět stejně největší závod. Minsk je taková příprava, ale i s tím bonusem, že pokud by to vyšlo, je tam jedno účastnické místo,“ uvedl Kostelecký.

V letošní sezoně se mu zatím příliš nedaří. V žádném velkém závodě ještě nepostoupil do finále, což by nyní rád změnil: „Je to sport. Snažíme se naplno. Já už jsem nestřílel dobře loni. Hledáme se a doufáme, že budeme střílet dobře.“

V Minsku, kde Evropské hry začnou 21. června a potrvají do jeho konce, Kostelecký v minulosti střílel již dvakrát. Naposledy v roce 2010. „Co si pamatuju, je tam pěkná střelnice. Mělo by to tam být dobré. Je to soukromý klub a nevěřím, že by tam od té doby udělali nějaké změny. Ve finále je to ale jedno, když to člověk má trefit, tak to trefí na všem, nesmí se z toho dělat velká věda,“ řekl Kostelecký, který se přesto snaží získat nějaké čerstvé informace.

Někdejší olympijský vítěz před časem naznačil, že Tokio je pravděpodobně poslední olympiádou, o kterou se pokouší. Přesto nad koncem kariéry zatím nepřemýšlí: „Člověk vidí, jak mu naskakuje věk. Já se ale snažím neříkat něco konkrétního. Uvidíme. Nechci říkat, že přicházím, odcházím. Až to přijde, tak to přijde.“