Trenérka zlaté Matelové: Hořely mi uši. Holky naříkaly, nekoulí na sebe očima

„Holkám jsem říkala, že jsem je porazila jako učitelka, a teď jsou mistryně ony,“ říká vesele účastnice olympijských her v Aténách Štrbíková pro iDNES.cz.

Je pro vás v roli trenérky výhoda, že své svěřenkyně znáte, když jste proti nim dříve hrála?

Určitě. Vím, jak se cítí, umím odhadnout, kdy na ně přitlačit a kdy je naopak nechat v klidu. Nevýhoda je, že se strašně nervuju. Když jsem hrála, tak to byla úplná dovolená. Máš nervy pět minut před zápasem a pak možná za stavu 2:2 a 9:9, ale teď sedím na lavičce, sleduju, čím si holky procházejí, a svoje emoce musím krotit. V Linci jsem jim to tak strašně moc přála, až mi hořely uši.

Česká reprezentační trenérka Renáta Štrbíková (vlevo) radí Haně Matelové a Barboře Balážové na mistrovství Evropy v Linci.

A výsledek navíc nemůžete ovlivnit.

Přesně tak. Ale je fajn, že jsem párové disciplíny hrála slušně, takže možná jim mé zkušenosti daly nějakých deset procent výkonu. A velké plus je, že jsem taky holka, dobře si rozumíme.

Dokážete srovnat váš titul z mixu s aktuálním počinem Matelové a Balážové, na které jste dohlížela?

Jejich zlato mě naplňuje víc. Možná je to tím, že mix jsme vyhráli už dávno a už si to moc nepamatuju. Navíc jsme tehdy hráli v Rumunsku, kde jsme byli sami, kdežto teď do Lince dorazili členové týmu a rodin a všichni jsme si úspěch moc přáli.

Jak tedy evropské zlato z deblu hodnotíte?

Jako obrovský výsledek. Turnaj jsem si užila, byl to ohromný zážitek. Holky do prvního kola dostaly strašně těžký los, Francouzky byly nejtěžší soupeřky z kvalifikace. Samozřejmě naříkaly, ale já je nabádala, že je to může nastartovat, protože od prvního kola budou muset hrát na maximum. A nakonec se to vyplnilo.

Na společnou medaili čekaly 14 let. Cítila jste na nich nervozitu, že chtějí zakletí prolomit?

Ano, právě čtvrtfinále proti Švédkám bylo kvůli tomu hodně náročné. Strašně jsem jim to přála, i ony cítily nervy. Ale předvedly skvělý výkon.

Co jste jim radila před finále proti nasazeným jedničkám Polcanové a Szöcsové?

Že musí riskovat, protože proti nim stojí dvě nejlepší hráčky Evropy. Důležité bylo, že Hance vyšel úvod zápasu. Pak to táhla Baška a na konci se spojily a vyhrály 3:2. Tak to má vypadat.

Stolní tenistky Hana Matelová a Slovenka Barbora Balážová pózují s medailemi a poháry pro mistryně Evropy ve čtyřhře, vlevo slovenský reprezentační trenér Jaromír Truksa, vpravo česká trenérka Renáta Štrbíková.

Pomohly jim čtyři odvrácené mečboly ze semifinále?

Určitě. Uvědomily si, čím si prošly, že už mohly vypadnout. Dalo jim to odvahu, že celý turnaj klidně mohou vyhrát. Ve finále podle mě byly nejméně vystresované. Zní to jako klišé, ale napětí z nich spadlo a zápas si užily.

V čem spočívají jejich hlavní přednosti? Kromě toho, že spolu hrají už dlouho a tvoří pár složený z pravačky a levačky.

Vyzdvihla bych mentální stránku. Nestane se, že když jedna zkazí, tak druhá koulí očima, naopak se navzájem povzbudí. I když se jedné nedaří, tak to na sebe vezme druhá. Málokdy se stane, že by se nedařilo oběma. A když mají podat výkon, hrají dobře obě dvě.

Matelová přitom v Linci skončila hned v prvním kole dvouhry, v němž nevyužila vedení 3:0 na sety. Úvodní utkání nezvládla ani Balážová. Nepoznamenalo je to?

Zní to blbě, ale tohle brzké vyřazení pro ně bylo plus. Jak fyzicky, že šetřily síly, tak po mentální stránce se mohly koncentrovat jen na čtyřhru. Hanka samozřejmě byla smutná, porážku jsme prožívaly, ale druhý den byla fit.

Po úspěšném finále zmínila, že by se rády pokusily o medaili i příští rok na mistrovství světa. Je to podle vás reálné?

Samozřejmě jde o náročnou metu. Ale díky sebevědomí, že si teď splnily velký cíl, mohou hrát ještě uvolněněji. S asijskými páry hrají výborně, když prohrávaly, tak spíš s Evropankami. Určitě mají šanci, jsou nažhavené, ale záleží taky na losu.

Co zlato Matelové znamená pro český stolní tenis obecně?

Velký přínos, takový úspěch už jsme potřebovali. Trenéři i hráči se snaží, ale jsme malá země, nemůžeme se srovnávat s Čínou, Francií nebo Německem. Je jasné, že úspěchy budou přicházet těžko, ale máme nové naděje, třeba mistryni Evropy do patnácti let Hanku Kodet, Verču Polákovou nebo Zdenu Blaškovou. Holek není moc, ale myslím, že výhledově uspět mohou. Proto je fajn, že v Linci byly a Hanku viděly, může je to namotivovat.