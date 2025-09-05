„O úspěšné loňské sezoně rozhodl skvělý finiš v play out, kdy jsme ze šesti zápasů čtyři vyhráli, jednou jsme remizovali a jen jednou prohráli. Tým se semkl a šel za společným cílem. Všichni hráči odevzdali maximum, chtěli uspět, jejich výkonnost se lepšila. Byla to fantastická jízda,“ přiblížil předseda klubu Miroslav Vávra.
To už je však pro Strakonické jen celkem příjemná minulost a dobrá zkušenost. Nyní stojí na startu nového ročníku. „Chceme na minulý rok navázat, i když to bude těžké. Ale bereme to jako výzvu, pokusit se zopakovat desáté místo. Prvořadý úkol je samozřejmě opět udržet extraligu. Přáli bychom si, aby to konečně bylo s menšími nervy než v předešlých sezonách,“ naznačil. O rok dříve totiž klub zachraňoval ligu podobně hekticky.
Pro Jihočechy to bude čtvrtý ročník v řadě, kdy si zahrají nejvyšší soutěž. Loni v létě museli řešit i mimosportovní problémy, kdy kvůli tíživé finanční situaci zvažovali odhlášení z extraligy. Nakonec ale vše zvládli a pokračují dál.
„Už se rozhodně nemůžeme vymlouvat na to, že jsme nováčky a že nemáme zkušenosti. Hráči už mezi nejlepšími něco odehráli a musejí to prodat. Chceme se prezentovat rychlou a poctivou házenou, která bude fanoušky bavit,“ zdůraznil Vávra.
Mužstvo se přes léto téměř nezměnilo. Hlavní novinkou je nový muž na střídačce. Michala Zbírala nahradil David Bičiště. „Jsme rádi, že se nám povedlo udržet stávající kádr a doplnit ho o střelce Ondřeje Sedláčka. Je skvělá zpráva, že i přes nabídky jiných klubů chtějí naši hráči zůstat ve Strakonicích,“ podotkl nový kouč.
Bičiště ukončil aktivní činnost a přesunul se na pozici trenéra. Nováčky v kádru je pětice nadějí z vlastních mládežnických týmů.
Strakonice budou opět spoléhat na opory Adama Nejdla, Jindřicha Mráze či Martina Němce. „Jsme stále mladý tým, ale už zase o rok zkušenější, což by se mělo projevit. Navíc nás doplnili další hráči, kteří by nám mohli pomoci. Sezonu tedy vidím optimisticky, i když je potřeba respektovat i kvalitu soupeřů, kteří se v tabulce pohybují kolem nás,“ upozornil kapitán Mráz.
Mají nejnižší rozpočet v lize
Záchrana a udržení soutěže i pro další sezony, to je cíl, ke kterému se klub upíná. Mít vyšší sportovní ambice je však přirozené, a tak sní i o boji o play off, které hraje osm nejlepších z dvanáctky účastníků po základní části.
„Byl bych rád, kdybychom navázali na předešlé umístění. A když to třeba vyjde ještě na něco lepšího, bude to jedině k dobru. Nicméně ultimátní cíl je opět udržet extraligovou příslušnost bez nutnosti hrát k baráž. Myslíme ale spíše na vyšší příčky,“ podotkl kapitán.
Týmové foto strakonických házenkářů. Nahoře zleva: vedoucí mužstva Michal Fencl, asistent trenéra Roman Nejdl, Lukáš Fencl, Filip Lukeš, Adam Nejdl, Josef Vondra, Marek Nejdl, Kryštof Lukeš, Ondřej Landsinger, předseda klubu Miroslav Vávra, trenér David Bičiště. Dole zleva: Tomáš Samek, Eduard Wildt, Jiří Hála, Jindřich Mráz, Mirek Tíkal, Michal Tíkal, Adam Bernhard, Martin Němec. Na snímku chybí: Filip Zdychynec, Ondřej Sedláček a Petr Masák.
Strakoničtí už jsou zvyklí na to, že bojují proti silnějším celkům ve skromnějších podmínkách. Jejich roční rozpočet bude s jistotou u dna takového fiktivního žebříčku. V klubu však chtějí znovu ukázat, že tento handicap doženou na hřišti o to větší energií a vášní.
„Tým je stabilizovaný, semknutý a sehraný. Teď jen aby to hráči prodali na hřišti. U mladíků z dorostu záleží, jak se poperou se svou šancí. Až samotná soutěž ukáže, kde je naše místo. Vše si budeme muset vybojovat, nikdo nedá nikomu nic zadarmo,“ dodal Vávra.