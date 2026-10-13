Stolní tenistka Grofová zvládla kvalifikaci ve dvouhře. Ostatní Češky na ME vypadly

Grofová ovládla po dvou výhrách tříčlennou kvalifikační skupinu, naopak na postup nedosáhly Hanka Kodet, Jana Vašendová ani žebříčková česká jednička Veronika Poláková. V mužské dvouhře turnaj skončil před branami hlavní soutěže pro Štěpána Brhela i Ondřeje Květona.
Brhel je ještě ve hře v deblu s Chorvatem Leonem Benkem a v úterý večer je ve slovinské metropoli čeká souboj o postup do osmifinále stejně jako ženský pár Grofová, Vašendová. Ve smíšené čtyřhře Jiří Martinko s Polákovou po dvou kvalifikačních výhrách podlehli na úvod hlavního pavouka 1:3 rumunské dvojici Bernadette Szöcsová, Eduard Ionescu. Brhel s Grofovou do hlavní fáze nepostoupili stejně jako mužský debl Martinko, Jančařík a ženský Kodet, Poláková.
ME ve stolním tenisu v Lublani - kvalifikace
MUŽI
ŽENY
Hlavní část – smíšená čtyřhra, 1. kolo:
Muži, čtyřhra, 1. kolo:
Ženy, čtyřhra, 1. kolo: