Stolní tenisté na MS družstev končí, podle očekávání podlehli Španělům

  16:40
Účast českého mužského týmu na mistrovství světa družstev ve stolním tenisu skončila ve skupinové fázi turnaje. Svěřenci mexického trenéra Salvadora Uribeho podlehli favorizovanému Španělsku 1:3 a po druhé porážce obsadili v tabulce nepostupové třetí místo.

Český stolní tenista Ondřej Květon na MS družstev v Londýně. | foto: AP

Ženský tým trenérky Renáty Štrbíkové čeká v Londýně od 18.00 SELČ přímý souboj o postup z Kazachstánem.

MS družstev ve stolním tenisu

Muži: Španělsko - Česko 3:1

Pérez - Morávek 3:1 (8, -8, 7, 7), Robles - Širuček 3:0 (9, 8, 7), Berzosa - Brhel 1:3 (-9, 7, -8, -6), Robles - Morávek 3:0 (2, 6, 9).

Konečné pořadí: 1. Španělsko 3 výhry/0 porážek, 2. Slovinsko 2/1, 3. Česko 1/2, 4. Bahrajn 0/3.

Mužský tým po středeční hladké porážce od Slovinska potřeboval k postupu zvítězit 3:0. O jeho vyřazení bylo rozhodnuto hned po první dvouhře, v níž Radim Morávek prohrál s Juanem Pérezem 1:3. Pavel Širuček pak neuhrál proti Álvaru Roblesovi ani set, ale zápas po něm alespoň zdramatizoval Štěpán Brhel díky vítězství 3:1 v duelu mladíků s Danielem Berzosou.

Robles však nedal Morávkovi šanci a Španělé se stoprocentní bilancí vyhráli pátou skupinu před Slovinskem a postoupili přímo do hlavní části turnaje. Český tým pod sebou nechal jen Bahrajn, nad kterým vyhrál úvodní duel.

„Bohužel jsme nedokázali předvést velké překvapení, ale s výkony jsem poměrně spokojen,“ zhodnotil výkon týmu na svazovém webu Uribe. V Londýně postrádal nemocného Lubomíra Jančaříka, jehož v nominaci nahradil devatenáctiletý Brhel. „Věřil jsem, že s Lubošem jsme měli šanci alespoň jeden tým porazit, ale takhle ty šance byly výrazně menší,“ konstatoval kouč.

Druhý den stolním tenistům nevyšel. Na MS prohrálo české družstvo mužů i žen

V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa. Postupující se přidají k osmičce elitních týmů, které před vyřazovací fází hrají ve dvou čtyřčlenných skupinách o nasazení do hlavního pavouka. Play off začne 4. a 5. května, finálové zápasy jsou na programu 9. a 10. května.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Stopka pro Mercada. Sparťanský křídelník zmešká kvůli trestu větší část nadstavby

Sparťan John Mercado se drží za hlavu, právě ve šlágru v Plzni zahodil velkou...

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní...

30. dubna 2026  16:17,  aktualizováno  16:56

Sestry Williamsovy i Pellegriniová. Které sportovkyně inspirovaly panenku Barbie?

Ta pravá od Mattela. Které sportovkyně se staly vzorem slavné panenky Barbie?

Barbie patří mezi nejprodávanější hračky na světě. Společnost Mattel tak pečlivě vybírá osobnosti, které se stanou její předlohou. Nejde přitom jen o popularitu, ale především o inspirativní příběhy...

30. dubna 2026  16:46

Stolní tenisté na MS družstev končí, podle očekávání podlehli Španělům

Český stolní tenista Ondřej Květon na MS družstev v Londýně.

Účast českého mužského týmu na mistrovství světa družstev ve stolním tenisu skončila ve skupinové fázi turnaje. Svěřenci mexického trenéra Salvadora Uribeho podlehli favorizovanému Španělsku 1:3 a po...

30. dubna 2026  16:40

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Sláva, tanec, prezident a jako dar miliony i auto. Keňa přivítala maratonského hrdinu

Keňský maratonec Sabastian Sawe během oslav, které ho čekaly po návratů domů

Z Londýna se vracel první třídou. Na letišti na něj čekaly davy, hrála hudba, tančilo se, rukou mu třásl ministr sportu a všechno zabíralo desítky kamery. Keňan Sabastian Sawe, jenž v neděli časem...

30. dubna 2026  16:05

Další změna v F1. Po Mercedesu předvedou v Miami nové barvy i Racing Bulls

Racing Bulls představili nové barvy pro Velkou cenu Miami. O víkendu vyjedou ve...

Po měsíční pauze se sezona formule 1 znovu rozjíždí a závodní monoposty čeká hned několik změn. Vedle těch technických, které nejsou na první pohled vždy patrné, fanoušky zaujmou i výrazné vizuální...

30. dubna 2026  15:41

Griezmann se naposledy představil v Lize mistrů doma. Teď ještě to finále, přeje si

Antoine Griezmann z Atlétika Madrid vztekle kope do tyče poté, co v úvodním...

Byl to jeho poslední zápas v evropských pohárech na monumentálním stadionu Metropolitano v Madridu, kde byl léta doma. „A doufám, že odveta v Londýně nebude můj poslední zápas v Lize mistrů vůbec,“...

30. dubna 2026  15:35

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

30. dubna 2026  15:20

Překvapení na Masters. Ruud v Madridu titul neobhájí, podlehl mladému Blockxovi

Casper Ruud na Masters v Madridu.

Norský tenista Casper Ruud titul na turnaji série Masters v Madridu neobhájí. Ve čtvrtfinále prohrál dvakrát 4:6 s Alexandrem Blockxem z Belgie, kterého čeká první semifinále na okruhu ATP. Ruud v...

30. dubna 2026  15:14

Tenistka vybrala tři nejsilnější momenty své kariéry. Bylo to neskutečné, řekla

Tenistka Hailey Baptisteová během čtvrtfinálového zápasu s Arynou Sabalenkovou...

Americká tenistka Hailey Baptisteová prožívá v Madridu životní formu. Ve čtvrtfinále šokovala, když porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Nyní bude usilovat o postup do finále a svůj pátý...

30. dubna 2026  15:11

Česká kabina? Hodně srandy, ale s půlkou týmu jsem se musel seznámit, říká Hronek

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Zatím platí za nejzvučnější jméno na soupisce hokejové reprezentace. Obránce Filip Hronek přiletěl z Vancouveru, aby si protáhl sezonu na mistrovství světa. Nejprve ho však čekají Fortuna Hockey...

30. dubna 2026

Kleopatra Wiererová a jiné hvězdy. Sportovci se bavili v antických kostýmech

Bývalá biatlonistka Dorothea Wiererová dorazila na party v kostýmu slavné...

Reprezentanti v zimních sportech si po sezoně užívají zasloužené volno a někteří z nich se nebojí pořádně uvolnit. Řada hvězd se proto objevila na tematické party ve francouzském středisku Le...

30. dubna 2026  14:29

