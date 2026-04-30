Stolní tenisté na MS družstev končí, podle očekávání podlehli Španělům

Ženský tým trenérky Renáty Štrbíkové čeká v Londýně od 18.00 SELČ přímý souboj o postup z Kazachstánem.
MS družstev ve stolním tenisu
Muži: Španělsko - Česko 3:1
Pérez - Morávek 3:1 (8, -8, 7, 7), Robles - Širuček 3:0 (9, 8, 7), Berzosa - Brhel 1:3 (-9, 7, -8, -6), Robles - Morávek 3:0 (2, 6, 9).
Konečné pořadí: 1. Španělsko 3 výhry/0 porážek, 2. Slovinsko 2/1, 3. Česko 1/2, 4. Bahrajn 0/3.
Mužský tým po středeční hladké porážce od Slovinska potřeboval k postupu zvítězit 3:0. O jeho vyřazení bylo rozhodnuto hned po první dvouhře, v níž Radim Morávek prohrál s Juanem Pérezem 1:3. Pavel Širuček pak neuhrál proti Álvaru Roblesovi ani set, ale zápas po něm alespoň zdramatizoval Štěpán Brhel díky vítězství 3:1 v duelu mladíků s Danielem Berzosou.
Robles však nedal Morávkovi šanci a Španělé se stoprocentní bilancí vyhráli pátou skupinu před Slovinskem a postoupili přímo do hlavní části turnaje. Český tým pod sebou nechal jen Bahrajn, nad kterým vyhrál úvodní duel.
„Bohužel jsme nedokázali předvést velké překvapení, ale s výkony jsem poměrně spokojen,“ zhodnotil výkon týmu na svazovém webu Uribe. V Londýně postrádal nemocného Lubomíra Jančaříka, jehož v nominaci nahradil devatenáctiletý Brhel. „Věřil jsem, že s Lubošem jsme měli šanci alespoň jeden tým porazit, ale takhle ty šance byly výrazně menší,“ konstatoval kouč.
|
V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa. Postupující se přidají k osmičce elitních týmů, které před vyřazovací fází hrají ve dvou čtyřčlenných skupinách o nasazení do hlavního pavouka. Play off začne 4. a 5. května, finálové zápasy jsou na programu 9. a 10. května.