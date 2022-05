Havlíčkobrodský stolní tenista Tregler: Obrat nás může ve finále posílit

„Sérii jsme udělali dramatickou. Ale možná až moc,“ usmíval se jeden z hrdinů HB Ostrov, Tomáš Tregler, který začal rozhodující třetí semifinálovou bitvu výhrou nad Jiřím Vráblíkem 3:1.

Takže to byl vlastně plán. Že nejprve pražskému El Niňu trochu povolíte, abyste zavčas zatáhli za záchrannou brzdu?

(směje se) Jasně, chtěli jsme, aby diváci v Brodě přišli do hlediště i na 1. máje. Ale teď vážně, El Niňo potvrdilo, že má kvalitní tým, a my jsme moc rádi, že jsme sérii nakonec otočili z 0:1 na 2:1.

Asi vám nebylo příjemně po těle, když jste jeli za nepříznivého stavu do Prahy. Nebo se pletu?

Samozřejmě, že ne, ale pořád jsme věřili, že to otočíme. A myslím, že nás ten obrat může ve finále posílit.

Zdálo se, že vám osobně příliš neseděla hra Jiřího Vráblíka...

To je pravda. My dva se dobře známe, navíc tuhle sezonu už jsme spolu absolvovali x zápasů a on hrál pokaždé velmi dobře. Každopádně po posledním jsem mu řekl: Jirko, přece jsi mě nemohl porazit třikrát po sobě! (směje se)

Oslavili jste s týmem postup do finále extraligy zodpovědně?

Žádná oslava nebyla. Jen jsme chvilku poseděli a dali si večeři. Musíme se přece chystat na finále.

Ve kterém narazíte na Cheb...

Zase to bude těžké. V základní části jsme s ním doma prohráli a u něj pak slavili výhru. Podle mě budou rozhodovat maličkosti. Věřím, že si finále užijí jak fanoušci, tak i my.

Když už jste zmínil fanoušky, jakou vám v Brodě připravili kulisu při posledním semifinále?

Skvělou, já si s nimi užívám každý zápas.