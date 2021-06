Stolní tenistky Břeclavi zdolaly Hodonín a po osmi letech mají mistrovský titul

Všechny tři hodonínské body obstarala polská reprezentantka Natalia Partyková, ale nikdo ze spoluhráček se k ní nepřidal. Rozhodla zkušená Dana Čechová pětisetovou výhrou nad Ukrajinkou Solomijou Bratejkovou. Po utkání potvrdila, že bylo poslední v její kariéře.

„Když to není komplikované, nebaví mě to,“ komentovala Čechová s úsměvem rozhodující dvouhru. Ve čtvrtém setu vedla už 8:1, přesto ho prohrála. „Neudržela jsem tam nervy, když jsem si myslela, že se to nějak uhraje. Ono se to ale neuhraje, tohle může být ponaučení pro všechny ostatní. Já jsem se ale cítila dobře a věděla jsem, že když to půjde do pátého setu, nic moc se neděje,“ řekla na svazovém webu.

Trenér Hodonína Jaroslav Mikeska vyzdvihl úroveň finálové série. „Tohle se divákům muselo líbit. Byly vyrovnané zápasy a tohle utkání bylo vrcholem celé sezony. V prvním finále byla Břeclav doma lepším týmem, dnes velikou roli hrálo i štěstí,“ prohlásil.