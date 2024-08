Jančařík vypadl v Olomouci ve čtvrtfinále s turnajovou jedničkou

Jančaříkovi se nepodařilo výkonem ani výsledkem navázat na cennou páteční osmifinálovou výhru nad jiným čínským hráčem Jüan Li-cchenem.

„Za ty tři sety jsem si neužil snad ani jeden míček. Míček, kde bych si mohl říct, že tohle se mi povedlo, tohle bylo dobré. Když jsem dal rychlý topspin, poslal mě, když jsem rozehrával na jistotu, pokazil jsem. Vůbec se nehrálo, moc mě to mrzí už kvůli divákům, kteří mě přišli podpořit,“ uvedl Jančařík na svazovém webu.

V Olomouci si zkušený reprezentant připsal dvě vítězství a za postup do čtvrtfinále byl rád. „Porazil jsem jednoho velmi kvalitního Číňana, takže z tohoto pohledu mohu být spokojený. Je to docela dobrý vstup do nové sezony. Teď mě za pár dnů čeká turnaj v Kazachstánu, pak samozřejmě klubové povinnosti ve Francii a v říjnu mistrovství Evropy v Linci,“ řekl účastník dvou olympijských her.