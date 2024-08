Stolní tenista Jančařík postoupil na turnaji v Olomouci do čtvrtfinále

Jančařík byl také nasazen přímo do 2. kola a v něm otočil ze stavu 1:2 na sety a z mečbolu zápas se Slovákem Samuelem Arpášem. Ve večerním osmifinále pak zdolal 3:1 Číňana Jüan Li-cchena.

„Mám více radost z toho, že jsem porazil tak skvělého hráče, než ze samotného postupu do čtvrtfinále. A taky jsem spokojen se svým výkonem. Chtěl jsem vyhrát už první set, jenže on začal lépe a vedl, takže jsem si trochu zkoušel, co by na něj mělo platit v dalším průběhu. To bylo správné rozhodnutí, protože jsem našel pár věcí, které mu vadily, a to byl důvod, že se mi podařilo vyhrát,“ uvedl na svazovém webu Jančařík, jenž se v sobotním čtvrtfinále střetne s dalším Číňanem, turnajovou jedničkou Siang Pchengem.

Na zástupkyni pingpongové velmoci, jež na nedávných olympijských hrách v Paříži ovládla všech pět soutěží, ztroskotala hned v prvním zápase Matelová. Proti sedmnáctileté Cung Ke-man nevyužila čtyřiatřicetiletá zlínská rodačka v první sadě dva setboly a prohrála 0:3.

„Ona nebyla pro mne neznámou hráčkou, párkrát jsem ji na turnajích už viděla. Měla jsem vyhrát první set a vypadalo by to asi trochu jinak. Když totiž čínští hráči úvod zvládnou, uklidní se a hrají s mnohem větší jistotou. Můj výkon nebyl špatný, ale zkrátka to na vítězství nestačilo,“ uvedla jediná zástupkyně českého stolního tenisu v Paříži.

Kromě Jančaříka už na turnaji nepokračují žádní domácí hráči ani ve čtyřhrách.