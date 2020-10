Je nám bídně, nemůžeme do hal ani posiloven, mrzí stolního tenistu Gavlase

Extraliga stolních tenistů stihla odehrát čtyři kola a po nich je největším překvapením třetí příčka SKST Cheb, která mohla být ještě lepší nebýt posledního domácího výpadku s nováčkem z Hodonína (2:3).

„Jsme za to straně rádi, nikdo nečekal, že ze čtyř zápasů vyhrajeme tři,“ přiznává Antonín Gavlas, který na konto týmu přispěl samými výhrami. „Jsem moc rád, že mi to relativně šlo, vždy jsem bodoval a ostatní přispěli. A doufám, že sezona nekončí a bude se ještě dlouho hrát.“

A to by mohlo být se silnějším kádrem. Jsou náznaky, že by ruští hráči, avizovaní už v létě, mohli konečně dostat víza, ale záleží také zda a kdy se soutěž vůbec rozjede. Nicméně. „S rozpočtem, jaký máme, pokud budeme v horní polovině tabulky, budu to osobně brát jako velký úspěch.“

Pětatřicetiletý bývalý český reprezentant Antonín Gavlas naposledy v Česku hrál v TTC Františkovy Lázně ve vicemistrovské sezoně klubu 2016-17. Naposledy hrál v Polsku. Je přeborníkem České republiky z roku 2018, mnohonásobným přeborníkem ČR v družstvech. Spolu s Renátou Štrbíkovou je vicemistrem Evropy v mixu.

„Už jsem to párkrát v životě zažil, přišel jsem z Německa a Itálie, nyní z Polska. Jako relativně zkušený hráč jsem ani nebyl nervózní, jsem rád, že hraji za domácí klub, přispívám maximem bodů a uvidíme, co bude dál,“ popisuje další návrat do českého prostředí.

„Hrálo se mi podle předpokladů, věděl jsem, proti komu nastupuji, všechny hráče víceméně znám a nic mě nepřekvapilo. Jsem rád, že jsem podal relativně slušné výkony a mohl maximálně pomoci týmu.“

Se svými chebskými spoluhráči ale moc nenatrénoval. Stihli to jen jednou, jinak se vidí při rozcvičce před zápasy. V tom ovšem problém není. „Všichni jsou pohodáři, ale stejně myslím, že je důležitý, aby každý byl zodpovědný, rozebral si sám taktiku na soupeře, samozřejmě může konzultovat s ostatními. V individuálním sportu je stejně každý za stolem sám, i když za ním stojí tým,“ říká Antonín Gavlas.

Přesto týmovou spolupráci nepodceňuje a to hlavně v přípravě. „Snažíme se mladým vštěpit, že po taktické stránce, nejen té výkonnostní, musí odvést maximum. Zatím jsem spokojen s týmovou aurou, co u nás funguje.“

Myslel tím sebe a Davida Štěpánka a mladé Radka Květoně a Jakuba Slapničku. Ti nečekaně v prvních kolech přidávali body na konto týmu. „Nečekalo se to od nich. Ovšem já vím, už z dřívějška, že pokud někdo v týmu pravidelně dělá body, tak favoritům se potom proti těm slabším hůře hraje, jsou pod tlakem, hrají proti mladým, s nimiž by měli vyhrát a ti naopak nemají co ztratit,“ popisuje Gavlas psychologický efekt svého zatím plného bodového přísunu. „Jsem rád, že to zatím zvládají a doufám, že to nebyly poslední body, co udělali.“

Letošní extraligová sezona už nezná pojem čtyřhra. Přitom to bývalo takové vyvrcholení vyrovnaných zápasů. „Byly by zajímavé v play off nebo v duelech o postup či sestup, ovšem celkově jsou v dnešní době na ústupu. Divácky to není špatné, ale doba jim nepřeje,“ mluví Antonín Gavlas o zrušení čtyřher. Pro něj samotného osobně bolestivém. Vždyť se k ní vážně jeden z jeho největších životních úspěchů, spolu s Renátou Štrbíkovou je vicemistrem Evropy v mixu.

„Já ji měl velmi rád, zdálo se mi, že v ní hraji lépe než ve dvouhře. Velmi mě bavilo domlouvat se se spoluhráčem, co hrát na soupeře, bojovat za druhého, ale chápu, že už je na ústupu,“ dodává.