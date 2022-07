Evropský stolní tenis vyloučil ruské a běloruské kluby ze svých soutěží

Podle průzkumu ETTU mezi účastníky uplynulého ročníku Ligy mistrů a Evropského poháru nechce většina klubů proti soupeřům z Ruska a Běloruska hrát. Mnoho z nich by v případě, že by týmy z obou zemí byly do soutěží připuštěny, zápasy bojkotovalo.

Stále nevyřešen ale zůstal závěr posledního ročníku Ligy mistrů. Vedení ETTU v březnu v reakci na ruskou agresi vyloučilo ruské a běloruské kluby včetně tehdejších semifinalistů elitní soutěže z Jekatěrinburgu a Orenburgu a titul byl přiřčen obhájcům z Borussie Düsseldorf po výhře nad Saarbrückenem v druhém semifinále. Oba ruské kluby i tamní svaz se ale proti tomu ohradily, odvolací komise ETTU jim dala částečně za pravdu a vedení unie se osudem soutěže muselo znovu zabývat. Konečný verdikt ale stále nepadl.