Víc trenér než hráč. Prokopcov by se měl v nové roli cítit jako doma

Na starost dostane konkrétně dva ženské týmy HB Ostrov, které budou hrát první, potažmo druhou ligu.

„Je to pro mě úplně nová etapa. V Havlíčkově Brodě sice budu působit i nadále také jako hráč, ale už ne tak aktivně. Smlouvu mám na podstatně méně zápasů než minulou sezonu,“ prozrazuje jednačtyřicetiletý profesionální stolní tenista, který se narodil v Simferopolu na Krymu. Od roku 2008 je ale občanem České republiky.

Svoji novou roli v HB Ostrov bere především jako výzvu.

„Dělám si trenérskou licenci B a práce s ženskými týmy bude moje první zkušenost. Uvidíme, jak to půjde,“ zamýšlí se Prokopcov, který si dává poměrně náročný cíl. „Zkusím pochopit ženskou filozofii a pak ji porovnám s tou mužskou. Každopádně se na svoji novou práci těším,“ ujišťuje.

Extraliga? Až později

Na postup do vyšší soutěže nicméně hned první sezonu nepomýšlí. „Holky jsou mladé, takže budeme v plánech zatím spíš opatrní. Ale myslím, že do budoucna má Míra Jinek (šéf brodského klubu – pozn. red.) ambice, že by chtěl v extralize jak mužský, tak i ženský tým,“ prozrazuje nový kouč brodského ženského družstva.

Příprava na soutěžní ročník 2021/22 začne podle Prokopcova v srpnu. Do té doby musí dát dohromady fungující týmy. A kterou ze svých svěřenkyň vybere za hráčku číslo jedna?

„Teprve se budeme pořádně seznamovat. Uvidíme, která z děvčat zvládne nejlépe přípravu. A podle toho pak můžu dělat nějaké závěry,“ má jasno.

Být při své práci obklopen samými ženami, to je pro řadu mužů splněný sen. Pro Dmitrije Prokopcova je to však celkem běžná situace.

„Doma mám totiž taky dvě holky, takže to bude v mnohém podobné,“ usmívá se.