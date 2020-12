Prachatický mladík Petr Hodina si ve 12 letech zahrál Ligu mistrů

Zahrát si nejprestižnější klubovou soutěž, to je sen snad každého sportovce. Talentovaný stolní tenista Petr Hodina nebyl jiný. Ale jeden z jeho sportovních cílů se mu splnil daleko dřív, než sám čekal. Je mu teprve 12 let a minulý víkend jako nejmladší hráč v historii nastoupil ke třem duelům Ligy mistrů. „Je to takový předčasný vánoční dárek,“ usmívá se.