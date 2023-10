Asiaté hrají i na tréninku pořád naplno, říká stolní tenista Hodina

Hodina strávil v Japonsku s matkou a otčímem včetně cest šest týdnů, pět z nich věnoval téměř jen tréninku. Přijali ho v soukromém centru otce Qiu Danga, německého hráče s čínskými kořeny, který loni vyhrál mistrovství Evropy.

„Delší dobu jsem chtěl vyzkoušet trénink v Asii, tak jsme hledali možnosti. Tohle byla nejlepší volba, kterou mi doporučil i čínský trenér působící v Linci. On to tam dobře zná a pomohl mi tam,“ přibližuje Hodina, který s rodinou v Rakousku žije, studuje, trénuje i hraje zápasy.

Kemp byl opravdu náročný, i když je talentovaný hráč zvyklý na každodenní přípravu. „Po příjezdu jsme trénovali hodně kombinací na rychlost a jistotu. Poslední tři týdny už to bylo víc zápasové, protože mě pak čekal turnaj. Na konci každého tréninku byl zásobník. To bylo vždy osm kol, kde se hrály hodně zápasové věci,“ naznačuje.

Trénink zásobníku je nejnáročnější varianta, jak se stolní tenisté mohou připravovat. Trenér zpravidla stojí blízko za síťkou a ve velké rychlosti hraje svěřenci jeden míček za druhým, aniž by na jeho údery hned reagoval.

Fyzická příprava je individuální

A právě intenzita a přístup podle Hodiny odlišuje tréninky v Asii od těch evropských. „Všichni makají od začátku do konce. Jsou koncentrovaní na každý balon, nevypustí nic. Přístup k ping-pongu v Asii je prostě jiný,“ uvědomuje si.

Náročný letní kemp pomohl odchovanci Prachatic, který před třemi lety už natrvalo přesídlil do Rakouska, zlepšit techniku při forhendu i rychlost jeho hry.

Stolní tenista Petr Hodina (vlevo) z Prachatic strávil pět týdnů na kempu v Japonsku.

Mnohé může překvapit, že v Japonsku se tolik nevěnují fyzické přípravě. Minimálně ne společně. „Fyzičku jsem si přidával sám po tréninku podle sil. Každý si to tam řeší individuálně,“ popisuje.

V tréninkové skupině Hodina působil společně s mladými Asiaty, převážně s Japonci. Do centra však dojížděli na přípravu i další hráči z Evropy a dalších koutů světa.

Celou noc hučel vítr a pršelo

Kromě stolního tenisu měla česká rodina trochu času i na výlety a poznání okolí. „Byli jsme na jedné z nejvyšších budov na světě a celkově druhé nejvyšší v Japonsku. To byl zážitek. Viděli jsme i obří akvárium nebo Kolumbovu loď Santa Mariu,“ uvádí.

S Hodinou byli v centru spokojení, a tak mu nabídli, aby dorazil znovu. Mladý talent by se vrátil rád, ale život v Japonsku si představit neumí. „Je to tam jiné a docela těžké. Pořád je velké horko, vysoká vlhkost, skoro nikdo tam neumí anglicky. Ale přímo v Ósace se mi líbilo, na tréninky jsem chodil pěšky,“ bilancuje.

V Japonsku v srpnu řádil tajfun Khanun. Částečně ho poznala i česká rodina, ale naštěstí ne v takové síle. „Nebylo to příjemné. Přešlo to přes noc a město to tolik asi nezasáhlo. Celou dobu hrozně hučel vítr a hustě pršelo, ale žádné škody jsme neměli,“ hlásí.

Několikatýdenní kemp v Japonsku není levná záležitost. Talent na něj mohl vyrazit i díky podpoře Františka Hodiny, Petra Svobody z NTC Agri a Pavla Pavlíka z firmy GMP. „Jsem jim vděčný,“ děkuje. Kvalitní trénink Hodina potvrdil na nedávném turnaji deseti nejlepších hráčů v Evropě v kategorii do 15 let. Stolní tenista reprezentující Rakousko obsadil pátou příčku. „Pomohlo mi to, ale na této úrovni už trénují všichni hráči kvalitně, takže je těžké výsledky obhájit,“ ví.

Dalším cílem je listopadové mistrovství světa hráčů do 15 let ve Slovinsku pro 32 nejlepších. „Chtěl bych vyhrát první kolo, ale záleží na losu. Je tam hodně Asiatů. Snad uspějeme i v družstvech,“ věří.