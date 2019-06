Ostravští stolní tenisté vsadí na nadějné mladíky

V ostravském týmu zůstává Chilan Felipe Olivares a s ním nadějní mladíci – Ondřej Bajger a Šimon Bělík. „Počítáme s tím, že v příští sezoně Liga mistrů nebude, ale Pohár ETTU, což je obdoba Evropské ligy ve fotbale, ano,“ uvedl ostravský trenér Petr Korbel. „I to je dostatečně kvalitní soutěž. A ke vší úctě, s našimi mladými hráči nebudeme mít sestavu, která by mohla konkurovat soupeřům v Lize mistrů.“

Mohl by přijít ještě nějaký zkušenější hráč? „Olivares není ze země Evropské unie, takže máme prostor získat nějakého cizince, jenže chceme dát větší prostor Ondrovi a Šimonovi,“ uvedl Petr Korbel.

Ostravští se budou muset vyrovnat především s odchodem reprezentanta Tomáše Treglera, který zamířil do polské Toruně. „Jestli pro něj není pozdě, tak má nejvyšší čas ochutnat nějakou zahraniční soutěž,“ podotkl Korbel.

Dodal, že soupisky se v Evropě téměř všude uzavíraly do konce května, takže sehnat kvalitní hráče je složité. V Česku o měsíc později.

„Moc hráčů ale na trhu není. Ani v Česku,“ upozornil Korbel. „V případě kluků, o které jsme měli zájem, jsme chtěli, aby byli v naší tréninkové skupině, a tudíž tady trénovali a eventuálně i bydleli, jenže jim se z Hradce Králové či Brna nechtělo. Nějaké dojíždění by nemělo smysl.“ Korbel podotkl, že minulá sezona nebyla optimální, jelikož TTC Ostrava neobhájil mistrovský titul. Ve finále prohrál s El Niněm Praha.

„Měli jsme ale problémy se zraněními, kluci byli nemocní. Nejméně dvě třetiny sezony jsme nemohli odehrát v optimální sestavě,“ připomněl Petr Korbel.

To byl také důvod, proč šestnáctiletý Šimon Bělík, který se nyní chystá na juniorské mistrovství Evropy v Ostravě, dostal příležitost v Lize mistrů. A byl v ní vidět.

„To, že hrál, byla nouzová situace,“ připustil Petr Korbel. „Ukázal se tam ve výborném světle, ale připsal bych to tomu, že nastupoval jako benjamínek. Nezalekl se toho, vzal to tak, že nemá co ztratit. Jenže v extralize bylo vidět, že ho zdejší kluci už znají, takže většinou prohrál. Je však příslibem do budoucna. Dáme mu větší prostor a uvidíme, jak se ukáže.“

