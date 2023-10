Být draftován byl můj sen, říká stolní tenista Lapčík před cestou do Ameriky

Nejen basketbal, amerických fotbal, soccer, baseball, ale nově i stolní tenis má ve Spojených státech amerických svou profesionální soutěž – Major League Table Tennis.

A hrát v ní bude i Čech – někdejší mládežnický reprezentant Ondřej Lapčík z Nového Jičína. Draftoval ho Seattle.

„Fakt, že si mě Seattle na základě mých výkonů za mořem v průběhu minulých dvou let vybral, považuji za velký a poměrně unikátní úspěch,“ řekl Lapčík, který v minulých letech jezdil do USA na tréninkové kempy a s nimi spojené soutěže. „Už navždy budu prvním Čechem, který si v této soutěži zahrál. Bude to úžasná zkušenost, opravdu moc se na týmové duely v Americe těším.“

Major League Table Tennis má za sebou první dva prodloužené hrací víkendy. Lapčík do bojů zasáhne až koncem října.

„Bohužel úvodní duely jsem zmeškal, protože jsem čekal na udělení speciálního sportovního víza. Poprvé se tak představím až v Texasu. Pak budu do USA létat na zápasy pravidelně jednou každý měsíc až do dubna příštího roku.“

Potěšilo vás, že jste byl draftovaný na 58. místě, anebo jste pomýšlel výš?

Pořadí v draftu není možné brát jako nějaké zásadní měřítko. Jednotlivé týmy musely hodně taktizovat, aby splnily různá kritéria, jakými jsou například nejméně jedna žena v družstvu a alespoň pět hráčů s americkým občanstvím. Tyto požadavky do konečné podoby draftu podstatně promluvily. Kupříkladu až za mnou se umístil špičkový Japonec Koyo Kanamitsu, na němž si v září v první fázi Ligy mistrů vylámali zuby hráči českého mistra z Havlíčkova Brodu. Mým jediným cílem a snem bylo, abych byl draftován.

Jaký je formát soutěže?

Soutěž hraje osm týmů ze všech koutů USA rozdělených po čtyřech do východní a západní konference. Dva nejlepší týmy po základní části z obou konferencí se probojují do Final Four, z něhož vzejde celkový vítěz.

Budou v zámoří hrát i nějací světově známí stolní tenisté?

Francouzi Enzo Angles a Benjamin Brossier, Polák Daniel Gorak, bývalá světová dvacítka Kou Lei, úřadující šampion USA a olympionik Nikhil Kumar, africký šampion z roku 2019 Olajide Omotayo a další hráči s celosvětovým renomé. Nejvýše postaveným hráčem na světovém žebříčku v celé soutěži je můj spoluhráč ze Seattlu Aditya Sareen, aktuálně čtyřicátý hráč světa. Pro srovnání – nejvýše postaveným Čechem na světovém žebříčku je Lubomír Jančařík na devadesátém devátém místě. Z hráčů v nejvyšší české soutěži je Tomáš Polanský sto padesátý třetí.

Dá se tamějším stolním tenisem vydělat?

Celkové prize money v letošní premiérové sezóně činí přibližně jeden milion dolarů. Ve srovnání s americkým fotbalem a baseballem jde samozřejmě o drobné, v kontextu stolního tenisu je to však poměrně zajímavá částka. Hraní v USA je jednoznačně výhodné i z finančního hlediska.

Tušíte proč vůbec Američané profesionální Major League Table Tennis založili?

Jejím „architektem“ je miliardář a velký stolnětenisový nadšenec Flint Lane. Jeho cílem je vybudovat z americké ligy postupem času jednu z nejlepších, možná vůbec úplně nejlepší ligu na světě. Poskládal dohromady organizační tým plný zkušených profesionálů, hned v první sezoně se soutěže účastní profesionálové z desítek zemí z celého světa… Je určitě na co se těšit, MLTT má opravdu velké ambice.

Jakou má podle vás budoucnost?

Na to si úplně netroufám odpovědět. Do soutěže a do jednotlivých týmů už každopádně vstoupila řada movitých investorů. Například ve vlastnických strukturách Floridy Crocs figuruje legendární basketbalista a člen síně slávy NBA Manu Ginobili, do týmu Princeton Revolution investoval pro změnu jeden z nejlepších stolních tenistů světa Dimitrij Ovčarov, který se nechal slyšet, že MLTT považuje za jeden z nejzajímavějších projektů ve světě stolního tenisu. Domnívám se, že o úspěchu či neúspěchu rozhodnou první dva tři ročníky. Rozjezd působí nepochybně více než nadějným dojmem.