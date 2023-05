Stolní tenistce Matelové na MS těsně unikla medaile ve čtyřhře

Matelová s Balážovou ztratily proti nasazeným sedmičkám první set až v koncovce a ve druhém prohrávaly 0:4, ale i díky obratu na 6:4 vyrovnaly na 1:1. Třetí sadu vyhrály 11:6, avšak v závěrečných dvou už zcela dominovaly mladé Japonky, které česko-slovenské dvojici povolily dohromady jen pět bodů.

Na předchozím šampionátu v Houstonu vypadly ostřílené hráčky Matelová s Balážovou v osmifinále, na loňském ME v Mnichově společně potřetí došly do čtvrtfinále. Ve dvouhře Matelová v Durbanu jako jediná z českých stolních tenistů postoupila do druhého kola, v němž nestačila na Číňanku Wang Man-jü.

Na medaili z MS jednotlivců čekají čeští stolní tenisté od roku 1985, kdy v Göteborgu získali stříbro Milan Orlowski s Jindřichem Panským v mužské čtyřhře a Marie Hrachová s Panským v mixu.