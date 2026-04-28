Širuček otočil a mladší parťáci navázali. Stolní tenisté na úvod MS porazili Bahrajn

Češi splnili roli favorita, i když nejzkušenější český reprezentant Pavel Širuček prohrával s Rašidem Rašidem 0:2 na sety. Zápas ale otočil. „Byl to určitě jeden z klíčových momentů celého utkání. Kdyby Pavel prohrál, nevím, v jaké pohodě by do dalších zápasů šli mladí hráči. Výhra v úvodní dvouhře všechny uklidnila a hráči pak podali dobrý výkon,“ řekl trenér Salvador Uribe na svazovém webu.
Svou premiéru na světovém šampionátu pak zvládli Ondřej Květon i Radim Morávek. „Musím přiznat, že jsem myslel na to, že je to premiéra na mistrovství světa podobně, jako když jsem hrál poprvé na mistrovství Evropy v Chorvatsku. První zápasy jsou pro mne vždycky těžší, ale naštěstí jsem to zvládl,“ uvedl Květon. „Teď už budeme hrát jen se soupeři, kteří jsou lepší než my, ale i tak doufám, že to zvládneme,“ dodal.
V úvodní fázi se hraje ve 14 čtyřčlenných skupinách, z nichž si vítězné týmy a k tomu šest nejlepších z druhých míst zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm družstev z druhých příček si zahraje ještě předkolo o zbylá čtyři místa. Postupující se přidají k osmičce elitních týmů, které před vyřazovací fází hrají ve dvou čtyřčlenných skupinách o nasazení do hlavního pavouka. Play off začne 4. a 5. května, finálové zápasy jsou na programu 9. a 10. května.
