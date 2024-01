Stolní tenistky na MS čekají Francie či Egypt, muže Japonsko nebo Tchaj-wan

Na šampionátu se v obou kategoriích představí 40 družstev v osmi pětičlenných skupinách. Do vyřazovací části postoupí vždy nejlepší tři týmy: vítězové do osmifinále, druhé a třetí družstvo čeká kolo navíc.

České stolní tenistky byly nasazeny jako číslo 21 a figurovaly při losování ve třetím koši. Vedle Francie a Egypta je čekají Ukrajina a Chorvatsko.

„Velmi těžká skupina. Z mého pohledu jedna ze dvou nejvyrovnanějších. Na to, že jsme do losu šli ze třetího koše, nemáme tam ani jeden tým, o kterém bych mohla říct, že v utkání budeme favoritem. Můžeme klidně prohrát s Chorvatkami, které byly v pátém koši. Náš cíl ale zůstává stejný, chtěli bychom postoupit do play off, ale bude to velmi těžké,“ uvedla na svazovém webu reprezentační trenérka Renáta Štrbíková.

Muži se na MS dostali z pozice náhradníků a při losování byli ve čtvrtém koši jako 27. nasazení. Vedle asijských favoritů narazí na Nigérii a Madagaskar.

„Favorité skupiny jsou jasní, budou to Japonci a družstvo Tchaj-wanu. Pak je tam Nigérie, která má ve svém středu hráče absolutní světové špičky Quadriho Arunu. Ale myslím, že bychom se s tímto týmem mohli poprat o třetí postupové místo. Moc jsme si vybírat nemohli, dostali jsme se na šampionát na poslední chvíli, pro postup se budeme snažit udělat maximum,“ řekl trenér národního týmu Josef Plachý.

Na minulém šampionátu v roce 2022 v Čcheng-tu postoupily české ženy do osmifinále, muži vypadli v základní skupině. V Pusanu se mělo MS konat už v roce 2020, ale kvůli pandemii koronaviru bylo několikrát odloženo a poté zrušeno. Turnaj bude trvat 16. do 25. února a čtvrtfinalisté si zajistí účast na olympijských hrách v Paříži. Tituly obhajují čínské týmy, jež ovládly posledních pět šampionátů.