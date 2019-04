Stolní tenistům startuje MS v Budapešti i boj o olympiádu v Tokiu

Zvětšit fotografii Aneta Kučerová | foto: Jaroslav Odstrčilík / ČAST

dnes 10:28

O tituly mistrů světa i i první body do olympijského žebříčku pro hry v Tokiu půjde stolním tenistům od neděle v Budapešti. Světový šampionát jednotlivců se uskuteční od 21. do 28. dubna a do hry zasáhne osmička českých zástupců, čtyři muži a stejný počet žen. Favority jsou tradičně zástupci Číny.

Mistři republiky Hana Matelová a Pavel Širuček a Dana Čechová i Lubomír Jančařík se dostali přímo do hlavní soutěže. Čtveřice David Reitšpies, Tomáš Polanský, Karin Adámková a Aneta Kučerová musí nastoupit do kvalifikačních skupin. „Mým cílem bude hrát jako v posledních týdnech. Formu mám a uvidíme, na co bude stačit. Klíčový bude los,“ řekl na webu svazu Širuček, který v sezoně postoupil do osmifinále turnaje ITTF World Tour Platinum v Dauhá. Byl rád, že se vyhne kvalifikaci. „Protože bude pekelně těžká,“ konstatoval Širuček. Zkušená Čechová jako jediná před dvěma lety postoupila na šampionátu mezi 32 nejlepších. „Obhájit umístění z minulého mistrovství nebude lehké, ale je to reálné,“ řekla Čechová během tréninkového kempu v Havířově. Také Matelová už jednou mezi 32 nejlepšími byla, před čtyřmi lety v čínském Su-čou. Předloni v Düsseldorfu ale skončila hned v prvním kole. „Věřím, že letos budu mít slušný los, a ráda bych minimálně zopakovala rok 2015. Přiznávám, že v takové konkurenci je každý uhraný zápas skvělý,“ řekla. Šanci uspět má ve čtyřhře, se Slovenkou Barborou Balážovou jsou sedmým nasazeným párem. „Bylo by hezké si zahrát o nějakou z medailí. Ale to se musí všechno sejít.“ Ve čtyřhře budou v kvalifikaci bojovat Širuček s Polanským a Jančařík s Reitšpiesem. Ve čtyřhře žen vytvoří pár Adámková s Kučerovou. Ve smíšené čtyřhře půjdou do bojů Polanský s Matelovou a Reitšpies s Čechovou. V neděli začnou zápasy v kvalifikačních skupinách dvouhry a také kvalifikace smíšené čtyřhry. První medailový ceremoniál - ve smíšené čtyřhře - je na programu v pátek 26. dubna a o dva dny později se odehrají finále dvouher.