Po 94 letech změna. Stolní tenis místo MS chystá Grand Smash

MS se koná od roku 1926, přičemž v lichých letech jsou šampionáty jednotlivců a v sudých soutěží družstva. Daintonova představa je taková, že týmová MS by zůstala v dosavadní podobě, ale jednotlivci by absolvovali zhruba tři turnaje každoročně s názvem „Grand Smash“.

„Ty by oslovily větší publikum a měly větší přínos než jedna událost co dva roky. Nové turnaje by byly stejné nebo větší než mistrovství světa. Kdybychom chtěli obojí, pak zahltíme kalendář i trh,“ napsal šéf stolního tenisu v otevřeném dopise.

Právě současná pauza kvůli pandemii koronaviru je podle Daintona příležitostí přemýšlet nad tím, co vylepšit, aby byl stolní tenis komerčně úspěšnější. Turnaje „Grand Smash“ by měly mít špičkové obsazení a dotaci až tři miliony dolarů. „Z nich by také vzešel mistr světa,“ řekl.

Podobně jako v jiných sportovních federacích kvůli koronavirové krizi pobírají zaměstnanci ITTF nižší plat z úsporných důvodů. „Budou potřeba další úspory. A další oběti, ale zajistíme, aby federace toto složité období přežila,“ dodal.