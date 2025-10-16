Stolní tenistky do čtvrtfinále ME nepostoupily, podlehly Nizozemsku

Autor:
  16:34
České stolní tenistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Zadaru nepostoupily. V osmifinále podlehlo družstvo kolem loučící se Hany Matelové 1:3 Nizozemsku.

Hana Matelová | foto: Reuters

Pětatřicetiletá Matelová nastoupila hned v první dvouhře a s reprezentační kariérou se dlouholetá česká jednička rozloučila porážkou 1:3 s Lie Jie. Druhý bod Nizozemek získala Britt Eerlandová výhrou 3:0 nad Veronikou Polákovou.

Vyřazení ještě odvrátila patnáctiletá Hanka Kodet, jež při premiéře na šampionátu otočila duel s Men Shouhan ze stavu 0:2, přičemž rozhodující pátý set vyhrála 13:11. Následně Li Jie zdolala hladce 3:0 Polákovou a pečetila tak úspěšnou odvetu Nizozemek za porážku s českým týmem na ME před dvěma lety.

Svěřenkyně trenérky Renáty Štrbíkové si už postupem do osmifinále zajistily účast na mistrovství světa v Londýně v roce 2026. Muži mezi nejlepších 16 týmů ze skupiny neprošli a v opravném pavouku díky dvěma výhrám dosáhli alespoň na jedno ze dvou přímých postupových míst na příští ME.

Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu

v Zadaru (Chorvatsko):

Ženy - osmifinále:
Nizozemsko - Česko 3:1
Li Jie - Matelová 3:1 (7, 6, -8, 8)
Eerlandová - Poláková 3:0 (6, 5, 8)
Men Shuohan - Kodet 2:3 (11, 5, -7, -6, -11)
Li Jie - Poláková 3:0 (6, 9, 2).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 16. 10. 2025:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 1.77
  • 4.38
  • 3.73
Sparta vs. Vary BohemiansFlorbal - 7. kolo - 16. 10. 2025:Sparta vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
16. 10. 18:00
  • 2.55
  • 5.51
  • 1.95
Ragusa Dubrovník vs. KP BrnoBasketbal - Skupina H - 16. 10. 2025:Ragusa Dubrovník vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
16. 10. 19:00
  • 3.50
  • 16.40
  • 1.30
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.14
  • 4.28
  • 2.03
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.88
  • 4.06
  • 2.21
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.06
  • 4.22
  • 3.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

16. října 2025

Stolní tenistky do čtvrtfinále ME nepostoupily, podlehly Nizozemsku

České stolní tenistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Zadaru nepostoupily. V osmifinále podlehlo družstvo kolem loučící se Hany Matelové 1:3 Nizozemsku.

16. října 2025  16:34

Sparťanské fotbalistky deklasovaly Ferencváros a jsou v Evropském poháru

Fotbalistky pražské Sparty v odvetě 2. předkola Evropského poháru zvítězily 5:0 na hřišti Ferencvárose Budapešť a v součtu s úvodní bezbrankovou remízou postoupily do hlavní fáze. V soutěži budou...

16. října 2025  16:19

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Zůstává tu, ale měl by Česko opustit. Soud potvrdil, že Muradov je hrozbou pro stát

MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Machmud Muradov nemá pobývat na území České republiky. Server iRozhlas ve čtvrtek informoval, že soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra,...

16. října 2025  16:02

Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních...

16. října 2025  15:39

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Beachvolejbalisté Trousil se Sedlákem si na Filipínách zajistili osmifinále

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem si díky dvěma výhrám na Pro Tour Challenge v Nuvali zajistili na svém třetím společném turnaji světového okruhu přímý postup do osmifinále. O...

16. října 2025  14:56

Zemřel poslední účastník prvovýstupu na Everest. Kančha s Hillarym šel pod vrchol

Zemřel šerpa Kančha, poslední dosud žijící člen horolezecké expedice, jež jako první zdolala Mount Everest. O úmrtí dvaadevadesátiletého Nepálce informovala místní horolezecká asociace.

16. října 2025  14:49

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

Spekulace končí. Šokující přesuny se v F1 nekonají, Mercedes dál sází na své duo

Mercedes potvrdil jezdecké složení týmu pro sezonu 2026. Dál za něj budou ve formuli 1 jezdit George Russell a Andrea Kimi Antonelli, kteří se stájí podepsali prodloužení smlouvy, byť není jasné, na...

16. října 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.