Stolní tenistky do čtvrtfinále ME nepostoupily, podlehly Nizozemsku

Pětatřicetiletá Matelová nastoupila hned v první dvouhře a s reprezentační kariérou se dlouholetá česká jednička rozloučila porážkou 1:3 s Lie Jie. Druhý bod Nizozemek získala Britt Eerlandová výhrou 3:0 nad Veronikou Polákovou.
Vyřazení ještě odvrátila patnáctiletá Hanka Kodet, jež při premiéře na šampionátu otočila duel s Men Shouhan ze stavu 0:2, přičemž rozhodující pátý set vyhrála 13:11. Následně Li Jie zdolala hladce 3:0 Polákovou a pečetila tak úspěšnou odvetu Nizozemek za porážku s českým týmem na ME před dvěma lety.
Svěřenkyně trenérky Renáty Štrbíkové si už postupem do osmifinále zajistily účast na mistrovství světa v Londýně v roce 2026. Muži mezi nejlepších 16 týmů ze skupiny neprošli a v opravném pavouku díky dvěma výhrám dosáhli alespoň na jedno ze dvou přímých postupových míst na příští ME.
Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu
v Zadaru (Chorvatsko):
Ženy - osmifinále: