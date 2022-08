Stolní tenista Jančařík nestačil na ME na legendárního Němce Bolla

Jančařík zdolal v úvodním kole po sedmisetové bitvě Angličana Toma Jarvise a i s Bollem sváděl v prvním setu vyrovnaný souboj. Vypracoval si dva setboly, nakonec ale o šest let staršímu soupeři podlehl 11:13.

„Bylo to dáno tím, že jsme oba hodně kazili, to byl katastrofální stolní tenis. Už ani nevím, jestli jsem při těch setbolech něco pokazil já, ale vím, že on hodně měnil servis a těžko se proti němu dělaly body. Bohužel, pak jsem pokračoval ve špatném výkonu a on začal hrát svoji hru. Pak už byl jasně lepší,“ konstatoval po zápase Lubomír Jančařík pro svazový web.

V dalších třech setech už proti bronzovému medailistovi z mistrovství světa uhrál dohromady jen šest bodů. „V tuto chvíli nevím, jak je možné, že jsem hrál tak špatně. Příprava byla skvělá, zvládl jsem i první zápas ve dvouhře a teď tohle. Bylo mi jedno, že proti mně stojí Timo Boll. On má samozřejmě svoji obrovskou kvalitu, mě nejvíc mrzí moje předvedená hra,“ neskrýval zklamání.

Na těžký los se nechtěl vymlouvat. „Los je los. Já mám radost z toho, že jsem zvládl první kolo, ten výkon nebyl špatný. A prohrát s Timo Bollem třeba 0:4, ale po dobrém výkonu, byl bych třeba i spokojený. Ovšem tohle bylo špatné. Jsem hodně zklamaný,“ dodal.

Ve druhém kole se ve čtvrtek v Mnichově loučila i nejlepší česká stolní tenistka Hana Matelová. Dvaatřicetiletá olympionička o den dříve skončila také ve čtyřhře, když s tradiční slovenskou partnerkou Barborou Balážovou vypadly ve čtvrtfinále a potřetí na ME zůstaly jednu výhru od medaile.