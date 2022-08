Stolní tenistka Matelová dohrála na ME v Mnichově ve druhém kole

Matelová sice v utkání o postup do osmifinále vyhrála 11:9 první set, soupeřka ale ovládla další tři sady a získala rozhodující náskok. „Musím uznat, že hrála dobře. Byl to vyrovnaný zápas, až mě překvapilo, jak hrála. Já jsem ovšem pomýšlela na další kolo, byla jsem v dobré části pavouka, takže jsem zklamaná.

To jsou příležitosti, které se už možná nikdy nenaskytnou, a já jsem je nedokázala tady využít,“ uvedla na svazovém webu Matelová, jež byla jako jediná z českých reprezentantek nasazená přímo do hlavní soutěže a nemusela absolvovat předkolo ve skupinách.

Ve dvouhře česká jednička skončila den poté, co s tradiční slovenskou partnerkou Barborou Balážovou vypadly ve čtvrtfinále čtyřhry a potřetí na ME zůstaly jednu výhru od medaile. Její přípravu na zápas s Piccolinovou to však neovlivnilo.

„Kdybychom debl vyhrály, bylo by to samozřejmě lepší. Ale já jsem měla celý večer na to, abych se psychicky připravila na tenhle zápas. Celý včerejší den byl velmi náročný, tři těžké zápasy, ale to nic nemění na faktu, že jsem ráno byla v pohodě,“ řekla Matelová. „Je to zklamání, hlavně ve dvouhře,“ shrnula turnaj.

Posledním českým zástupcem v Mnichově je Lubomír Jančařík, jenž v pátek v druhém kole vyzve domácí legendu a rekordmana ME Tima Bolla.