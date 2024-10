Stolní tenistka Matelová nevyužila na ME vedení 3:0, končí i Širuček a Jančařík

Matelová, která se Slovenkou Barborou Balážovou postoupila mezi šestnáct nejlepších ve čtyřhře, rozehrála zápas se Srbkou Anetou Maksutiovou výborně. Soupeřka ale od čtvrtého setu zlepšila hru a otočila na 4:3.

„Ani bych neřekla, že jsem za stavu 3:0 jakkoliv znervózněla,“ uvedla Matelová pro svazový web. „Pak se soupeřka bohužel rozjela, já byla pasivní a ona diktovala hru, což jsem nechtěla. Navíc jsem měla v určitých momentech trochu smůlu a dostala prasátka, když jsem se mohla dostat do vedení nebo jsem nedala svůj balón. Pak se to začalo pomalu otáčet a v sedmém setu čtyři prasátka, dva příjmy a můj balón. Tam se to rozhodlo,“ dodala.

Jančařík podlehl Mattiasi Falckovi ze Švédska 1:4, Širuček neuhrál s Chorvatem Tomislavem Pucarem ani set. Společně skončili i ve čtyřhře.