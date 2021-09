Stolní tenisté jsou po výhře nad Chorvatskem ve čtvrtfinále ME družstev

Češi hráli s Chorvaty o prvenství ve skupině a skvělou formu potvrdil Tomáš Polanský. Výhrou nad Andrejem Gačinou 3:1 vyrovnal stav zápasu na 1:1. Pak prohrál v souboji trojek Jiří Martinko, načež reprezentanty vrátil do hry o postup Lubomír Jančařík vítězstvím 3:2 nad Gačinou.

Polanský, mistr Evropy do 21 let z roku 2018, v rozhodujícím duelu s Filipem Zeljkem nezaváhal a uspěl 3:0 na sety.

„Máme obrovskou radost. Máme skvělý tým a moc si to užíváme. A věřím, že si to i zasloužíme,“ řekl Jančařík na sociálních sítích svazu. „Je to tam!“ zakřičel radostně kouč Plachý.

Do čtvrtfinále mistrovství Evropy se stolní tenisté naposledy dostali v roce 2010 v Ostravě, kde nakonec došli až do semifinále a získali bronzové medaile.

Stolním tenistkám se v Kluži postoupit do čtvrtfinále nepodařilo. V utkání o vítězství ve skupině D prohrály s Ukrajinou 1:3. Jediný bod zaznamenala Zdena Blašková.

ME družstev ve stolním tenisu v Kluži Muži - skupina G:

Chorvatsko - Česko 2:3

Zeljko - Jančařík 3:1 (11, 8, -8, 3)

Gačina - Polanský 1:3 (6, -8, -10, -6)

Kojič - Martinko 3:1 (9, 9, -11, 5)

Gačina - Jančařík 2:3 (8, -7, -11, 8, -6)

Zeljko - Polanský 0:3 (-9, -3, -12) Další utkání: Maďarsko - Itálie 1:3. Ženy - skupina D:

ČR - Ukrajina 1:3

Matelová - Gaponovová 1:3 (-6, -2, 4, -5)

Tomanovská - Pesocká 1:3 (-8, -6, 3, -9)

Blašková - Bratejková 3:1 (7, -8, 4, 8)

Matelová - Pesocká 0:3 (-6, -8, -3)

Muži - skupina G Tým Z V P S B 1. Česko 3 3 0 9:3 6 2. Chorvatsko 3 2 1 8:5 5 3. Itálie 3 1 2 5:7 4 4. Maďarsko 3 0 3 2:9 3