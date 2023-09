České stolní tenistky porazily na úvod ME družstev Slovensko

Češky ztratily ve federálním derby bod jen v úvodní dvouhře, v níž Kateřina Tomanovská prohrála z mečbolu 2:3 s Tatianou Kukuľkovou. Následně česká jednička Hana Matelová porazila 3:1 svou dlouholetou deblovou parťačku Barboru Balážovou, Zdenka Blašková zdolala 3:1 Emu Labošovou a rozhodující třetí bod přidala Matelová po výhře 3:2 nad Kukuľkovou.

„Za stavu 0:1 jsem věděla, že musím vyhrát, protože jinak by naše naděje hodně klesly. Nebyl to proti Bašce jednoduchý zápas, ale hlavou a takticky jsem byla lepší,“ uvedla na svazovém webu Matelová. „V druhém utkání už byla pod tlakem soupeřka, protože jsme vedly 2:1.

Já jsem s ní nikdy nehrála a ani spolu moc netrénujeme. Má specifickou a dost, řekla bych až nechutnou hru. Jsem ráda, že jsem zvládla pátý set. Vedení 2:1 a 7:2, to kdybych ztratila, moc by mě to mrzelo,“ dodala.

Čeští muži vstoupí do turnaje v 19:00 duelem skupiny B s favorizovaným domácím Švédskem.