Češky prohrály úvodní zápas ME, na kterém se s reprezentací loučí Matelová

Nejzkušenější Hana Matelová na své poslední reprezentační akci obě utkání prohrála. V úterý nastoupí české reprezentantky proti Belgii, ze tří celků dva projdou do osmifinále a zároveň se kvalifikují na světový šampionát. Muži začnou mistrovství v 19:00 proti Švédsku.
„Výsledek může trochu mrzet, ale je to na dobré cestě. Škoda nevydařených koncovek a ztracených vedení,“ řekla pro svazový facebook Veronika Poláková. Odehrála druhý duel a proti rodačce z Číny Shao Jieni získal jen úvodní set. Matelová předtím nestačila na další stolní tenistku čínského původu Yu Fu.
|
Fanoušci šílí a utrácejí, „čínský Messi“ hraje v Německu. Ale nečekaně se trápí
O snížení zápasu na 1:2 se Grofová postarala výhrou 3:2 nad Matilde Pintovou, následně vítězství Portugalek pečetila Shao Jieni poté, co zdolala Matelovou (3:1).
Čeští muži zahájí šampionát v Chorvatsku večer proti Švédům, sestavu tvoří Lubomír Jančařík, Pavel Širuček, Ondřej Květon a Radim Morávek. Tomáš Polanský chybí kvůli zranění, stejně jako švédským obhájcům zlata Truls Möregaardh. Klíčový duel by měl české hráče čekat v úterý proti Turecku.
Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu
Zadar (Chorvatsko):
Ženy - skupina D:
19:00 muži skupina A: Česko - Švédsko