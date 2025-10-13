Češky prohrály úvodní zápas ME, na kterém se s reprezentací loučí Matelová

  16:45
České stolní tenistky zahájily mistrovství Evropy družstev v Zadaru porážkou 1:3 s favorizovaným Portugalskem. Proti týmu, který je nasazený jako čtyřka, zatímco Češky jsou čtrnácté z 24 účastníků, uhrála bod pouze Karin Grofová.

Hana Matelová reaguje na dění v utkání na olympijském turnaji. | foto: Reuters

Nejzkušenější Hana Matelová na své poslední reprezentační akci obě utkání prohrála. V úterý nastoupí české reprezentantky proti Belgii, ze tří celků dva projdou do osmifinále a zároveň se kvalifikují na světový šampionát. Muži začnou mistrovství v 19:00 proti Švédsku.

„Výsledek může trochu mrzet, ale je to na dobré cestě. Škoda nevydařených koncovek a ztracených vedení,“ řekla pro svazový facebook Veronika Poláková. Odehrála druhý duel a proti rodačce z Číny Shao Jieni získal jen úvodní set. Matelová předtím nestačila na další stolní tenistku čínského původu Yu Fu.

Fanoušci šílí a utrácejí, „čínský Messi“ hraje v Německu. Ale nečekaně se trápí

O snížení zápasu na 1:2 se Grofová postarala výhrou 3:2 nad Matilde Pintovou, následně vítězství Portugalek pečetila Shao Jieni poté, co zdolala Matelovou (3:1).

Čeští muži zahájí šampionát v Chorvatsku večer proti Švédům, sestavu tvoří Lubomír Jančařík, Pavel Širuček, Ondřej Květon a Radim Morávek. Tomáš Polanský chybí kvůli zranění, stejně jako švédským obhájcům zlata Truls Möregaardh. Klíčový duel by měl české hráče čekat v úterý proti Turecku.

Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu

Zadar (Chorvatsko):

Ženy - skupina D:
Česko - Portugalsko 1:3
Matelová - Yu Fu 0:3 (-6, -8, -7)
Poláková - Shao Jieni 1:3 (11, -3, -9, -9)
Grofová - Pintová 3:2 (-7, -11, 8, 7, 8)
Matelová - Shao Jieni 1:3 (8, -8, -12, -9)

19:00 muži skupina A: Česko - Švédsko

Výsledky

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Češky prohrály úvodní zápas ME, na kterém se s reprezentací loučí Matelová

České stolní tenistky zahájily mistrovství Evropy družstev v Zadaru porážkou 1:3 s favorizovaným Portugalskem. Proti týmu, který je nasazený jako čtyřka, zatímco Češky jsou čtrnácté z 24 účastníků,...

13. října 2025  16:45

Fotbalisté stále trčí na Faerech. Nedvěd a spol. jednali, rozhodnutí o Haškovi v Praze

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Už přes čtyři hodiny sedí v odletové hale a čekají. Popíjí kafe, svačí, klábosí, telefonují. Čeští fotbalisté dál trčí na Faerských ostrovech, kde v neděli večer trapně prohráli 1:2. Čeká se, až se...

13. října 2025  15:10,  aktualizováno  16:03

Festival Sportfilm uspěl v Miláně, bodoval se snímky o Krpálkovi i Čáslavské

Dokumenty Jemný rváč o Lukáši Krpálkovi a Neodvracej oči o Věře Čáslavské bodovaly na světovém finále filmů se sportovní tematikou, které pořádá Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs...

13. října 2025

Můj brácha má prima bráchu i ségru. Zhořská stáj v Pardubicích opět slavila úspěchy

Loňský vítěz Godfrey na letošní Velké pardubické startovat nemohl, naděje tudíž zhořská stáj DS Pegas vložila do jeho o rok mladšího bratra. A High In The Sky svému staršímu sourozenci ostudu určitě...

13. října 2025  15:54

Vyléčit záda, pak přijdou výsledky. Dubovská zapracovala hlavně na kondici

V nejbližších dnech měla zamířit na sníh do finského Levi a ladit formu směrem k začátku sezony. Jenže slalomářka Martina Dubovská si při předchozích trénincích ve švýcarském Saas-Fee hýbla se zády....

13. října 2025  15:53

Změna programu kvůli Ledecké? Už nereálné, míní sportovní ředitel Fiedler

Ester Ledecká má už jen minimální šanci, že by dosáhla změny programu, aby mohla na olympijských hrách v únoru příštího roku v Miláně a Cortině d’Ampezzo startovat ve sjezdu na lyžích i paralelním...

13. října 2025  15:51

Z 204. místa na 40. Zázrak z Monaka zdolal bratrance a vydělal víc než za celý život

Není to taková bomba, jako když před lety zápolily sestry Williamsovy v grandslamových finále, ale jde o podobně silný rodinný příběh. Hlavně proto, že s jeho aktéry před turnajem nikdo nepočítal. Že...

13. října 2025  14:44

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

13. října 2025  14:06

Jsme rodina a máme na čem stavět. Boston zažívá podařený start, emoce přesto krotí

Ano, ten vzorek je stále velmi malý. V NHL mají za sebou teprve tři zápasy. I tak lze ale u hokejistů Bostonu pozorovat změnu nálady oproti minulé nevydařené sezoně. Všechna dosavadní střetnutí totiž...

13. října 2025  14:02

Náskok sedm minut, odolal jediný. Pogačar po unikátní výzvě gratuloval: Klobouk dolů

Zadání výzvy bylo jednoznačné: Dojeďte do cíle na vrchu Krvavec dříve než já. Nad výsledkem mohli účastníci Pogačarovy akce S Klanca v klanc ještě na startu diskutovat. Během stoupání vstříc husté...

13. října 2025  13:30

Nosková selhala v Ósace, nasazená dvojka prohrála v prvním kole s Boulterovou

Dvacetiletá česká tenistka Linda Nosková skončila na turnaji v Ósace už v prvním kole. Druhá nasazená hráčka v pondělí podlehla Katie Boulterové z Velké Británie 6:7 a 3:6.

13. října 2025  13:12

Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

Premium

Nejspíš byste tipovali, že v životě jedenáctinásobného grandslamového šampiona bude nejdůležitějším zápasem některé z velkých finále. Nicméně pro Björna Borga je významná i porážka, kterou utrpěl při...

13. října 2025

