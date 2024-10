Po 14 letech zlomily kletbu. A Matelová ve zlaté euforii měnila plány: Nekončím

V neděli v Linci se ve čtyřhře staly evropskými šampionkami.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ žasla Matelová. „Tohle mistrovství původně mělo být mým posledním turnajem, ale určité věci mě přesvědčily, že budu pokračovat dál.“

Po životním úspěchu získala novou chuť. A ve 34 letech v reprezentaci nekončí.

„Minimálně ještě mistrovství světa v příštím roce si spolu zahrajeme. Budeme obhajovat čtvrtfinále a třeba jsme naše medailové prokletí konečně prolomily a cinkne to i tam,“ vyhlásila smělý cíl.

Zkušená rodačka ze Zlína už má ve sbírce solidní výčet úspěchů.

Třikrát se zúčastnila olympijských her, před třemi roky se po vítězství na turnaji světového okruhu v Tunisu dostala na 18. místo globálního pořadí. Byla členkou bronzového družstva na mistrovství Evropy 2013 a Evropských hrách 2015. Osmkrát vyhrála český šampionát ve dvouhře.

Skvělá kariéra, díky níž je nejvýraznější tváří tuzemského stolního tenisu posledních let.

Sama ale letos naznačila, že už ji napadají myšlenky na konec. „Tohle je moje poslední olympiáda,“ říkala v rozhovoru pro iDNES.cz na hrách v Paříži.

O to víc ji těší, že v závěru kariéry dosáhla na cenné deblové zlato. „Ptala jsem se Bašky, jestli je to vůbec pravda, jestli je to vůbec možné,“ líčila ve svazovém videu.

Stolní tenistky Hana Matelová (vpravo) a Slovenka Barbora Balážová pózují s medailemi a poháry pro mistryně Evropy ve čtyřhře.

Se slovenskou parťačkou v nedělním finále udolaly 3:2 nejvýše nasazený pár a obhájkyně titulu Sofii Polcanovou z Rakouska a Rumunku Bernadette Szöcsovou.

„Tři minuty před nástupem jsem Hance říkala, že mám úplnou paniku,“ prozradila o dva roky mladší Balážová. „Ale jak jsme nastoupily a viděly, že i ony jsou nervózní, tak jsme cítily, že můžeme vyhrát.“

Do utkání vlétly, psychicky jim pomohly čtyři odvrácené mečboly ze sobotního semifinále.

V boji o titul je nepoložilo ani promarněné vedení 2:1 a 6:3. V pátém setu utekly na 8:2, a přestože favorizované protivnice opět stahovaly, tentokrát už česko-slovenská dvojice náskok uhájila.

„Když jsme vedly 10:6, tak jsem si říkala, že jeden balon nějak dáme. Neskutečné,“ jásala Matelová. Právě ona forhendovým topspinem proměnila mečbol, pak se s Balážovou nadšeně objala.

Stolní tenistky Hana Matelová (vlevo) se Slovenkou Barborou Balážovou se radují ze zlaté medaile na ME v Linci.

Pro český stolní tenis zařídila první kontinentální zlato od roku 2013, kdy na samostatném šampionátu pro smíšené páry slavili Antonín Gavlas a Renáta Štrbíková, která shodou okolností vedla Matelovou v Linci jako reprezentační trenérka. Před nimi se rovněž v mixu radovali Jindřich Panský a Marie Hrachová, kteří ovládli mistrovství v roce 1986.

A letos Matelová s levorukou Slovenkou konečně utnuly medailovou smůlu a potvrdily, že už řadu let patří mezi nejlepší evropské i světové páry.

„Jejich výhoda spočívá v tom, že spolu hrají už dlouho a velmi dobře se znají,“ líčí pro iDNES.cz předchůdkyně Matelové v roli české jedničky Iveta Vacenovská. „Navzájem vědí, co potřebují, dávají dohromady ideální kombinaci pravačky a levačky. A taky jim pomáhá, že jsou kamarádky i mimo stůl.“

„Je fajn, že obě můžeme mluvit rodným jazykem,“ zdůrazňuje další přednost Matelová.

Pozitivní vztah si udržely navzdory tomu, že se jim dlouho nedařilo proniknout na pódium. „Několikrát jsme to chtěly zabalit, ale jsem ráda, že jsme vydržely. O to je úspěch sladší,“ říkala Češka v Linci po čtvrtfinálové výhře, která jim dala jistotu vytoužené medaile.

„Před covidem jsme si říkaly, že si dáme pauzu a možná se dokonce rozdělíme,“ doplnila Balážová. „Ale jak nebyly turnaje, tak jsme to pak nějak hodily za hlavu. A poslední rok hrajeme fakt dobře, nestalo se nám, že bychom prohrály se slabšími soupeřkami.“

„Jejich tažení je krásný příběh,“ souhlasí Vacenovská. „Hanka umí hrát velmi aktivně, až agresivně, ale zároveň i variabilně, což je v dnešním stolním tenise rozhodující,“ popisuje coby někdejší spoluhráčka její kvality.

Matelová platí za vyhlášenou profesionálku, dlouhé roky působí v zahraničních ligách. A přízeň fanoušků i parťaček si získává také pohodovým vystupováním.

„Hanku považuju za jednu ze svých nejlepších kamarádek,“ říká o ní vlídně Balážová. „Je stabilní bod naší čtyřhry, vždycky mě podrží, protože já často bývám nervózní. Ona je introvertka, já extrovertka, takže jsme úplně jiné, ale už před časem jsme spolu bydlely a trénovaly v Düsseldorfu, což nám pomohlo. Já jsem se uklidnila a ona se trochu otevřela.“

A Vacenovská o Matelové prozrazuje: „Je milovnicí kvalitní kávy, kterou všude při cestování vyhledává, a taky dobrého jídla. Tím si vždycky zpestřuje pobyt na turnajích.“

Díky nedělnímu zlatu si takto bude užívat ještě další akce. Mistryně Evropy přece končit nemusí.