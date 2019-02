Stolní tenistky Hodonína ve čtvrtfinále Ligy mistryň zaskočily Berlín

Hodonín, který je ve čtvrtfinále LM poprvé v historii, táhla Číňanka Kuo Žuej-čchen. První bod získala po výhře 3:1 nad Maďarkou Georginou Pótaovou, o druhý rářez se postarala bývalá česká reprezentantka Iveta Vacenovská vítězstvím 3:1 nad Šan Siao-na.



„Je to neskutečný úspěch,“ uvedla Vacenovská, jež si vzpomněla na zápas s bývalou 12. hráčkou světa na turnaji v Linci před necelými třemi lety. „Tehdy jsem ji poprvé v kariéře porazila a myslím, že nebýt toho, dneska bych těžko hledala psychickou sílu. Ale vlítla jsem do zápasu s maximálním nasazením, vycházelo mi prakticky vše, na co jsem sáhla, takže ani jeden prohraný set nic nezměnil.“

Jediný bod pro favorizovaný německý tým získala Nina Mittelhamová, jež ve třetím duelu zdolala 3:1 Polku Natalii Partykovou. Poté ale opět přišla ke stolu Kuo Žuej-čchen, a i když s bývalou německou reprezentantkou Šan Siao-na prohrála první dva sety, dokázala vývoj obrátit a vítězstvím 3:2 přinesla Hodonínu celkovou výhru.

„Je to prostě skvělá hráčka, a pokud si formu udrží i do odvety, budeme už v roli favorita my. Ale je to ještě hodně daleko. Bude to ještě zajímavé, ale my máme už teď obrovskou radost, že se nám podařilo tak skvělý tým porazit,“ uvedl trenér Jaroslav Mikeska.