Obhajobu loňského bronzu stolní tenisté Liberce zkusí s odchovanci

Obhajoba umístění na stupních vítězů v české nejvyšší soutěži však bude náročná, protože úspěšný tým opustily dvě velké opory.



Do Rakouska odešel slovenský reprezentant Samuel Kalužný a v libereckém celku skončil i matador a několikanásobný mistr republiky Radek Košťál, který měl v minulých sezonách zásadní podíl na posunu libereckého stolního tenisu mezi domácí elitu.

Novou posilou Severočechů je ale další zvučné jméno - Josef Šimončík. Bývalý český reprezentant a držitel bronzu z ME družstev v Ostravě 2010 přichází z německého SV Salamander Kornwestheim.

„Nepodařilo se nám udržet tak silný kádr, jako v loňské sezoně. V příštím ročníku tak chceme dát větší příležitost našim odchovancům, a to zejména Michalu Blinkovi i Petru Šilhánovi. Věříme, že s Mohamedem Shoumanem i Jakubem Seibertem, kteří zůstali, budeme stále konkurenceschopní,“ řekl Martin Protiva manažer libereckého SKST.

„A pokud na tom bude dobře zdravotně Josef Šimončík, nad jehož startem na podzim zatím visí otazník, můžeme být opět černým koněm soutěže,“ věří Protiva.

Nový extraligový ročník družstev stolních tenistů přináší několik změn. Místo devíti týmů jich v nadcházející sezoně bude bojovat jen osm. Ze soutěže odstoupil DTJ Hradec Králové a SKST Hodonín přenechal licenci novému týmu SKST Cheb. Právě do Chebu míří největší přestup léta - Tomáš Tregler, který se na západ Čech přesouvá z TTC Ostrava 2016. Posílilo i KT Praha o Martina Olejníka z DTJ Hradec Králové, čímž se pasuje do role jednoho z favoritů extraligy.

Do play off postoupí nejlepších šest týmů, přičemž první dva projdou rovnou v semifinále. Změnou je i to, že se základní část soutěže bude hrát tříkolově. Každý z celků se tak může těšit na porci 21 zápasů. „Bohužel se ale nepodařilo schválit zkrácení systému jednotlivých zápasů, které jsou pro diváka dlouhé. Bude se tak hrát stejným způsobem jako v loňské sezoně, včetně závěrečné čtyřhry,“ konstatoval Martin Protiva.

Hned první utkání bude pro hráče Liberce velmi zajímavé, protože 30. srpna vstoupí do sezony v Chebu proti místnímu abmbicióznímu nováčkovi. První domácí utkání uvidí liberečtí příznivci 20. září, kdy pod Ještěd dorazí posílený KT Praha.