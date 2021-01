Pětice stolních tenistů zabojuje v kvalifikaci o účast na OH v Tokiu

Kontinentální kvalifikace se měla původně uskutečnit v Moskvě loni začátkem dubna, ale kvůli koronaviru byla přesunuta stejně jako olympiáda na letošní rok.

Změnilo se i dějiště a v Lisabonu se bude bojovat o pět postupových míst ve dvouhře mužů a čtyři ve dvouhře žen. „Podobně jako v minulých letech půjde o mimořádně náročný turnaj, a to i bez ohledu na skutečnost, že se ho nezúčastní hráči a hráčky, kteří se na olympiádu už kvalifikovali,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

Evropská kvalifikace bude mít tři fáze. Do první, skupinové zasáhnou Adámková a Polanský, zatímco Matelová a Širuček by mohli být mezi nasazenými pro vyřazovací část. Z ní si letenky do Tokia zajistí finalisté. Zbylých třicet hráčů a hráček v obou soutěžích postoupí do třetí fáze. Opět se bude hrát vyřazovacím způsobem a v soutěži žen postoupí na olympiádu opět obě finalistky, v soutěži mužů pak navíc ještě jeden z poražených semifinalistů, který vyhraje závěrečný zápas o třetí místo.

Systém světové kvalifikace bude znám až podle počtu přihlášených. Bude se hrát minimálně o dvě místa a maximálně o osm v každé kategorii.

Češi mají šanci zajistit si účast už jen v soutěži jednotlivců, v družstvech neuspěli v kvalifikaci v loňském roce.

Na hrách v Riu de Janeiro byli poprvé v historii čtyři čeští zástupci ve stolní tenisu. V Brazílii hráli Iveta Vacenovská, Matelová, Jančařík a Dmitrij Prokopcov.