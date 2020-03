Soutěže ve stolním tenisu letos budou bez play off

dnes 13:58

Domácí soutěže ve stolním tenisu včetně extraligy letos budou bez play off. Do konce dubna výkonný výbor České asociace stolního tenisu (ČAST) rozhodne, zda vyhlásí mistry, či nikoliv. Do té doby jsou kvůli pandemii nového typu koronaviru soutěže odloženy.

„Vyčkáváme na vývoj situace. Pokud se nezlepší, znovu zasedneme a vyneseme resumé, které možná bude konečné, možná bude odkladné,“ řekl ČTK generální sekretář ČAST Jan Brothánek. Stolní tenis má výhodu, že nepotřebuje velké haly a nemá velké počty účastníků. V případném uvolnění karantény by se soutěže mohly dohrát. Extraliga žen už má základní část za sebou a v tabulce jsou první hráčky Hodonínu. V extralize mužů zbývají dvě kola, pražské El Niňo vede s náskokem deseti bodů před KT Praha. „I když je play off zrušené, tak není v řádech napsáno, že bude automaticky po základní části vyhlášen mistr. Teprve rozhodneme, zda budou mistři vyhlášeni na základě výsledků základní části, soutěže anulovány, nebo dospějeme k jinému názoru. Variant máme několik,“ konstatoval Brothánek. Výkonný výbor rozhodne i o postupech a sestupech po dohrání dlouhodobé části soutěží a o sehrání případné kvalifikace o účast v soutěži.