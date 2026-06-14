Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Legenda stolního tenisu okouzlila Liberec. Náš sport spojuje generace, říká Waldner

,
  11:22
Švéd Jan-Ove Waldner, světová legenda stolního tenisu, olympijský šampion ve dvouhře z roku 1992 a šestinásobný mistr světa, se představil na čtvrteční exhibici v Liberci. V rozhovoru pro iDNES.cz vyprávěl o svém vztahu k Česku nebo o tom, jak porážel neporazitelné Asiaty.
Švédský stolní tenista a olympijský vítěz Jan-Ove Waldner během exhibice v...

Švédský stolní tenista a olympijský vítěz Jan-Ove Waldner během exhibice v Liberci. | foto: ČTK

Švédský stolní tenista a olympijský vítěz Jan-Ove Waldner během exhibice v...
Švédové Jörgen Persson (vlevo) a Jan-Ove Waldner během exhibice stolního tenisu...
Jörgen Persson, Dominik Hašek a Jan-Ove Waldner (zleva) během exhibice stolního...
Švédský olympijský vítěz Jan-Ove Waldner (vzadu) a pětinásobný mistr světa...
6 fotografií

Sice už mu je šedesát let, přesto Waldner spolu s parťákem Jörgenem Perssonem, pětinásobným mistrem světa, báječně bavili stovky diváků v hale liberecké Dukly. Při nekonečných výměnách předváděli na čtvrteční show TT Cup Exhibice neuvěřitelné kousky s pálkou a míčkem. Během hry dokonce žoviálně komunikovali s nadšenými fanoušky.

„Děláme takový mix všeho možného. Nejdůležitější je, aby byli lidé v hale spokojení, měli radost z toho, co děláme, a my abychom předvedli pěkné výměny a ukázali to nejlepší z tohoto sportu – co všechno se dá s míčkem udělat. Doufáme, že na evropském turné děláme pro stolní tenis dobrou věc,“ říkal Jan-Ove Waldner, podle mnohých odborníků a fanoušků nejlepší stolní tenista historie.

Švédové Jörgen Persson (vlevo) a Jan-Ove Waldner během exhibice stolního tenisu...
Švédský olympijský vítěz Jan-Ove Waldner (vzadu) a pětinásobný mistr světa...

Jaký máte vztah k Česku?
Vyhrál jsem mistrovství Evropy v Praze v roce 1986, což už je čtyřicet let... A samozřejmě jsem zde hrál mnohokrát. Jak v juniorech, tak i na dalších turnajích dospělých, takže je fantastické být zpátky a vrátit se zase do Česka, zahrát si tu a potkat nějaké přátele – Milana Orlowského, Jindřicha Panského, Petra Korbela. Je to opravdu milé, protože Česko je pro stolní tenis velká země.

Na které české soupeře tedy vzpomínáte nejvíce jako na soupeře ve vaší době?
Ze začátku jsem hrál ještě s Orlowským, ale ke konci hlavně s Korbelem, ten je spíš z mé generace... Zkrátka s těmito dvěma z českých hráčů jsem hrál nejvíc.

Je vám šedesát let, hrajete ještě aktivně v nějaké lize?
Už ne, ale letos jsem odehrál jeden zápas se svým bratrem ve čtvrté lize ve Švédsku. Bylo to ovšem čistě jen pro jeho klub ve Stockholmu a pro zábavu. Bylo vyprodáno a udělala se propagace stolního tenisu. Jinak hraji nějaké ty exhibice, jako byly tyto v Praze a v Liberci. Nejvíc se teď kolem stolního tenisu věnuji komentování v televizi. Všechny velké turnaje po celém světě vysíláme živě na prvním švédském programu, je jich celkem asi patnáct, takže je s tím také hodně práce.

Legendárnímu Waldnerovi říkají Mozart, ale vážnou hudbu rád nemá

Ve své kariéře jste dosáhl velkého množství obrovských úspěchů, kterého si ceníte nejvíce?
Pokud jde o turnaje, myslím, že největší pro mě bylo vítězství na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992. Ve Švédsku to mělo opravdu obrovský ohlas, protože olympiáda je speciální. Když hrajete mistrovství světa ve stolním tenise, tak to sledují hlavně ti, kteří milují stolní tenis. Ale když jste na olympiádě, dívají se všichni, kteří milují sport. Všechny největší sporty jsou pohromadě, takže si s odstupem času po skončení kariéry myslím, že tohle pro mě byla ta nejcennější výhra.

Byl jste pověstný tím, že jste dokázal porážet asijské hráče. Jaké byly vaše nejsilnější zbraně proti nim?
Myslím, že jsem hodně těžil ze svého servisu, protože jsem ho měl opravdu dobrý. A také z toho, že jsem dokázal hru měnit a uměl hrát dobře takticky. Někdy jsem hrál pomalé míčky, jindy rychlé... To taktizování u hry jsem miloval. To byla asi moje nejsilnější stránka. Proti asijským hráčům jsem hrál moc rád, dokonce raději než proti Evropanům, protože asijští hráči byli víc jako roboti a dala se tak proti nim najít dobrá taktika. Obzvlášť proti Číňanům. Navíc když jsem někoho z nich porazil hned poprvé, mohl jsem pak nad ním vyhrát mnohokrát, protože ke mně získal obrovský respekt.

V Číně jste se poté stal superstar. Proč se to podle vás stalo a jak vzpomínáte na své návštěvy v této zemi?
Jedním z důvodů bylo, že jsem hrál jiným stylem než oni a hrál jsem proti jejich asi šesti generacím. A pak také to, že stolní tenis byl v Číně obrovský, národní sport. Vždycky vysílali všechny moje zápasy, patřil jsem do top pět. Také jsem měl v Číně pět let restauraci, měl jsem tam vlastní poštovní známku k olympijským hrám. Takže se sešla spousta věcí. Myslím, že je to mix všeho. A také jsem jim v Číně vždycky říkal – a je to pravda – že když jsem tam poprvé přijel trénovat, bylo mi jen čtrnáct let a strašně moc mi pomohlo poznat, jak se vlastně má trénovat. Takže to byla kombinace různých věcí.

Jörgen Persson, Dominik Hašek a Jan-Ove Waldner (zleva) během exhibice stolního...

Myslíte si, že by váš styl hry byl stále efektivní i v dnešním stolním tenise?
Je to jako v každém sportu: hra je teď rychlejší než v době, kdy jsme hráli my. A zvláště na bekhendové straně – hraje se blíž u stolu. A také se změnily míčky a všechno ostatní, takže je to teď nová hra. Ale kdybych měl hrát tímto stylem, myslím, že bych si na to dokázal zvyknout, kdybych byl o něco mladší. Z toho bych strach neměl. Ovšem hra se zrychluje, stejně jako když se díváte třeba na tenis. Nikdo by ty dnešní hráče neporazil. Hráči, kteří byli špičkoví před dvaceti lety, jako Sampras a další, by dnes neměli šanci. Takže ve stolním tenisu je to stejné jako ve všech sportech.

Co je podle vás nejlepší na stolním tenisu?
Podle mě stolní tenis spojuje generace. Máte hráče, kteří chodí trénovat dvakrát týdně a je jim přes osmdesát let. Pak máte děti, kterým je čtrnáct patnáct let, a je pro ně ideální hrát proti starším hráčům, protože ti mají odlišný styl, někteří hrají s jiným potahem, s dlouhými hroty (trávou) a podobně. A můžou mezi sebou sehrát velice vyrovnané zápasy. Proto si myslím, že stolní tenis je skvělý sport, který se dá provozovat na velmi vysoké úrovni až do pozdního věku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Montgomeryová vs. KrejčíkováTenis - - 14. 6. 2026:Montgomeryová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
  • -
  • -
  • -
Česko vs. DánskoVolejbal - - 14. 6. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 16:00
  • 1.16
  • -
  • 5.17
Německo vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 14. 6. 2026:Německo vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
14. 6. 19:00
  • 1.04
  • 23.80
  • 53.00
Nizozemsko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 14. 6. 2026:Nizozemsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 22:00
  • 2.05
  • 3.59
  • 3.80
Pobřeží slonoviny vs. EkvádorFotbal - Skupina E - 15. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
15. 6. 01:00
  • 3.38
  • 2.86
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Tenis ONLINE: Krejčíková hraje o devátý titul, ve finále v Nizozemsku je favoritkou

Sledujeme online
Barbora Krejčíková na trávě v Hertogenboschi

Tenistka Barbora Krejčíková bojuje na travnatém turnaji v Hertogenboschi o devátý titul v kariéře. Její soupeřkou je až 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která se dostala z kvalifikace až...

14. června 2026

MS 1970: Viděla jsem ho, zloděje! Angličané měli kapitána v poutech a jedli rybí prsty

Premium
Kapitán Bobby Moore (dole třetí zprava) a jeho reprezentační parťáci před MS...

Až někdy budete mít cestu do muzea FIFA ve švýcarském Curychu, schválně v něm tenhle zažloutlý a už trochu okousaný cár papíru zkuste najít. Dodnes je součástí stále expozice: „Konečně jsem dorazil...

14. června 2026

Dvě setiny za vítězkou. Kneblová dojela v časovce kayakcrossu v Augsburgu druhá

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu

Tereza Kneblová obsadila na Světovém poháru ve vodním slalomu v Augsburgu druhé místo v časovce kayakcrossu. O dvě setiny prohrála jen s Němkou Ricardou Funkovou. Kateřina Beková, která před týdnem...

14. června 2026  11:25

Legenda stolního tenisu okouzlila Liberec. Náš sport spojuje generace, říká Waldner

Švédský stolní tenista a olympijský vítěz Jan-Ove Waldner během exhibice v...

Švéd Jan-Ove Waldner, světová legenda stolního tenisu, olympijský šampion ve dvouhře z roku 1992 a šestinásobný mistr světa, se představil na čtvrteční exhibici v Liberci. V rozhovoru pro iDNES.cz...

14. června 2026  11:22

Fuksa získal zlatý double. Český kanoista vyhrál na ME také závod na 500 metrů

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském...

Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v...

14. června 2026  10:37,  aktualizováno  11:04

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

14. června 2026  10:40

Jsem hrdý, řekl kouč Haiti i přes prohru. Zaujali mě víc než Skotové, chválil Zlatan

Zklamaní fotbalisté Hait po porážce se Skotskem.

Na mistrovství světa se představili poprvé od roku 1974 a nevedli si vůbec špatně. Favorizovaného evropského soupeře několikrát zatlačili, ale gól nakonec nedali a se Skotskem prohráli 0:1....

14. června 2026  10:23

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalci nastoupí s náramky, které připomenou Jotu

Sledujeme online
Portugalský fotbalista Diogo Jota.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026  10:10

Německo na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Němečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Německá fotbalová reprezentace chce na letošním mistrovství světa napravit výsledky z posledních dvou turnajů. Hraje ve skupině E, podívejte se na program, výsledky a soupisku.

14. června 2026  9:59

Kolik tacos sní průměrný Mexičan? Česko tam mají rádi i díky Procházkovi v MMA

David Čermák a Jiří Čihák, reportéři MF DNES a iDNES.cz na MS 2026.

Mají za sebou tři dny v Mexiku. „Můžete litovat, že tu nejste s námi,“ vzkázali do pražské redakce kolegům. Nejen kvůli fotbalu, ale také kvůli mexické kuchyni. O ní nebo o místní fotbalové vášni v...

14. června 2026  9:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pohádka dopsána! Knicks ovládli NBA, oslavy po 53 letech zajistil hrdina Brunson

Basketbalisté New York Knicks slaví vítězství v NBA po 53 letech.

Také tentokrát ztráceli, doháněli a nakonec úspěšně otáčeli. Basketbalisté New York Knicks ve stylu sobě vlastním ovládli páté finále NBA a na půdě San Antonia oslavili první titul od roku 1973,...

14. června 2026  6:34,  aktualizováno  9:25

Brazílie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Na mistrovství světa nikdy nechyběli a na jejich technickou hru se těší miliony fanoušků po celém světě. Brazílie je s pěti tituly nejúspěšnější zemí historie. Na šampionát v roce 2026 vyráží s...

13. června 2026  9:59,  aktualizováno  14. 6. 9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.