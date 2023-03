Farma, nebo prodej extraligové licence? Dva kluby v nejvyšší soutěži Brod nechce

A to už zdaleka nejen v mužské kategorii, kde aktuální extraligový lídr útočí na obhajobu mistrovského titulu. „Vše ostatní než titul by pro nás bylo zklamání,“ připouští manažer pětinásobného českého šampiona Miroslav Jinek.

V extralize mužů HB Ostrov vede soutěž, v první lize mužů je HB Ostrov B na první příčce. Pohled do tabulek pro vás musí být příjemný.

To jo. Taky ve druhé lize jsme druzí, ve třetí lize jsme první, v divizi jsme třetí. Kraj vedeme, okres vedeme. Takže já jsem spokojenej.

Maximálně?

To ne, protože kdybych řekl maximálně, tak bychom museli být všude první. (směje se) Dělám si srandu z kluků, protože jsme udělali jeden tým úplných amatérů. Snažíme se k nám dostat naše fanoušky, kteří si každé úterý–čtvrtek chodí ve večerních hodinách zahrát. Zapsali jsme jim tým do trojky okresního přeboru, do nejnižší soutěže. A tam jsou devátí z jedenácti. Tak jim nadávám a říkám, že nám dělají ostudu. (směje se).

A když se na chvíli vrátíme na vážnější notu...

Jo, jsem maximálně spokojen. Máme ty hráčské soupisky opravdu silné. Tady je dobře vidět i práce, kterou tomu dáváme, jak se o mládež staráme. Jsou za ní výsledky. Je to tak, že jsme momentálně asi nejlepší. Ale nejbližší budoucnost je play off, nebo baráž o extraligu. A to jsou úplně jiné soutěže. Jsme teprve na začátku naší cesty.

Když už zmiňujete baráž o extraligu: bude cílem ji vyhrát a postoupit? Budete chtít mít áčko a béčko v jedné soutěži?

Určitě ne. Máme to namyšlené tak, že baráž budeme hrát normálně naplno. Chceme ji vyhrát. A pak to budeme buď obchodovat, nebo máme předjednanou farmu. Nějaký klub má předdomluvenou dotaci od města, tak bychom to tam dali. Nejmenovalo by se to HB Ostrov B, ale byla by to naše farma. V pozadí budou naši hráči. Někdo by je platil, oni by tam trénovali a jezdili na zápasy. A nebo je varianta, že klub, který by mohl padat, si naše hráče vezme a my jim to necháme. Ale baráž si určitě zahrajeme. I proto, že to budou dobré zápasy pro ty mladé kluky.

Mluvíte o možném prodeji extraligové licence. To je možné?

My v tu chvíli budeme mít licence dvě. Tu novou nesmíte prodat, když postoupíte. Ale mohli bychom prodat tu starou. Takže bychom ji nabídli k prodeji. Ale samozřejmě s těma mladýma hráčema.

Když uvažujete o farmě: je mi jasné, že mi v tuto chvíli asi neřeknete, o které město se jedná. Ale prozradíte, jestli by druhý extraligový tým působil opět někde na Vysočině?

Ne, určitě je to třeba sto kilometrů od Havlíčkova Brodu. Jsou tři možnosti, všechny jsou kolem stovky kilometrů, každá na jinou stranu.

A jaká je vaše vize? Třeba větší město, aby na zápasy lidé chodili? Nebo podle čeho budete správné místo vybírat?

Bude to třeba místo, které má nějakou historii stolního tenisu. Nějaké zázemí. Dvě místa jsou velice silná v extralize žen, pak je ve hře i mužstvo, které má teď v extralize problémy a mohlo by spadnout. Teď ta jednání teprve začínají, je to složité. Ale snažíme se z toho vytěžit co nejvíc. Ani ne jako klub, ale pro naše kluky. Chceme jim vytvořit dobré podmínky. Jde hlavně o Radka Skálu a Ondřeje Květoně, kteří by už extraligu měli hrát. A v podstatě pro ně se to snažíme tvořit.

Váš tým žen, který je nováčkem v extralize, postoupil do play off. Jak tam vidíte ambice?

Holky to měly hrozně těžké. Když loni v květnu postoupíte a chcete postavit nějaký tým. Nám se to povedlo nějak po všech čertech sehnat. Teď se nám dlouhodobě zranila Linda Záděrová, je po operaci ramene, což nás strašně mrzí. Víme, že za to ta holka nemůže. Ale jak jsme měli smůlu s Lindou, tak jsme měli štěstí s Anetou Širučkovou.

Povídejte.

Myslím, že nám ji seslalo nějaké pingpongové nebe. Byla těhotná, nikdo ji do týmu nechtěl. Já jsem řekl, tak pojď, já tě k nám napíšu. Třeba si na jaře jeden zápas zahraješ. A ona nám tady odehrála hrozných zápasů, je výborná do debla, rozhodla dva tři zápasy. Všechny debly s Fagr Shoman vyhrály. To byly důležité tři body, třikrát jsme uhráli remízu. Fakt klobouk dolů před tím, jak hraje. Nastoupila poprvé měsíc po porodu, hraje dobře a ukazuje, že doopravdy patří ke špičce v České republice.

S jakým výsledkem žen v play off byste tedy byl spokojený?

Postoupit do play off z pátého místa je za nás obrovské překvapení. Čekal jsem, že budeme spíš sedmí, osmí a budeme rádi. Před holkama bych chtěl fakt smeknout, hrály dobře, i Tereza Pytlíková, která do toho naskočila. Ve čtvrtfinále teď máme MH stolní tenis Ostrava, tým legendární Marušky Hrachové, se kterým jsme v této sestavě vyhráli. Takže bych chtěl, abychom stoprocentně postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. S tím, že potom bychom měli dostat asi nejsilnější Hodonín, což je velmi těžká laťka. Ale popereme se s tím. A na příští rok máme nazbrojíno, máme připravený úplně nový tým a chceme se rvát o titul.