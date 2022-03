Brodští stolní tenisté chtějí zahájit play off z druhého místa

Chci se loučit titulem, plánuje Obešlo Michal Obešlo Blíží se play off a každé vítězství v této době tak pro tým znamená vzpruhu. Jednu pořádnou nálož psychické podpory dostali na konci uplynulého týdne stolní tenisté HB Ostrov, kteří porazili lídra soutěže 3:2. „V prvním utkání letošní sezony jsme s nimi prohráli, takže je super, že se nám teď povedlo vyhrát. Byla to z naší strany parádní příprava na play off,“ radoval se z vítězství v Chebu Michal Obešlo. Před závěrečným kolem určitě odhadujete, koho byste asi měli v play off dostat. Nebo se pletu?

Když porazíme TJ Ostrava, nebo aspoň nějak blbě neprohrajeme, měli bychom skončit druzí a hrát s Libercem. Jenže se to taky může ještě zamotat. Každopádně pokud půjde vše podle plánu, v semifinále asi narazíme na El Niňo. Máte rád vyhrocené zápasy?

Moc se na ně těším. Základní část v české lize totiž podle mě tak trochu ztrácí význam, když z deseti týmů postoupí do play off osm. Co byste tedy navrhoval?

Aby třeba první dva týmy postoupily rovnou do semifinále. Prostě aby byla základní část důležitější. Takhle můžete sezonu proflákat, skončit na osmém místě, a stejně ještě získat titul. Když už je řeč o titulu, vy se ho letos pokusíte obhájit. Oproti loňsku vás ovšem asi čeká daleko náročnější cesta...

Máte pravdu, nebude to jednoduché, ale já po téhle sezoně v Brodě končím a chci se, pokud možno, loučit právě titulem.