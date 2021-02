Brodští stolní tenisté smetli dalšího soupeře a zůstávají lídrem extraligy

„Zápas s Hodonínem byl poněkud jednodušší. Možná víc, než jsme čekali,“ přiznal trenér HB Ostrov Bohumil Vožický. „Hlavně jsme rádi, že utkání vyšlo Radku Skálovi, že mu díky tomu stoupne sebevědomí,“ dodal.

Zmiňovaný Skála partii s Hodonínem rozehrával a se Štěpánem Brhelem si poradil 3:0. „Chtěl jsem do zápasu vlítnout a vyhrát co nejrychleji. Soupeř to ze začátku moc netrefoval, rozehrál se až ve třetí sadě, tam jsem měl trochu problémy. Ale celkově si myslím, že jsem zápas zvládl v klidu,“ radoval se osmnáctiletý talent českého stolního tenisu.

O něco víc práce se svým soupeřem měl v dohrávce 6. kola další člen havlíčkobrodského týmu, Michal Obešlo, který porazil Oleksandra Tymofejeva 3:1. „Můj výkon nebyla tentokrát žádná velká hitparáda. Sice jsem vyhrál, ale moc koukatelný ping-pong to nebyl,“ nešetřil se jednatřicetiletý stolní tenista HB Ostrov. „Za výhru jsem každopádně moc rád, stejně jako za týmové vítězství 3:0,“ doplnil.

Závěrečnou ránu Hodonínu potom zasadil Dmitrij Prokopcov. Rodák z ukrajinského Simferopolu si bez větších problémů poradil s Patrikem Klosem 3:0. „Snažil jsem se dělat co nejméně chyb a vyplatilo se to,“ pochvaloval si svůj způsob hry. „Navíc, když jdete do zápasu, který váš tým vede 2:0, hraje se vám dobře,“ dodal Prokopcov.

Sečteno, podtrženo, Havlíčkův Brod znovu jasně ukázal, že o jeho pozici lídra nemůže být jakýchkoli pohyb. „Neměli jsme moc šancí na výhru,“ přiznal trenér poraženého Hodonína Richard Brhel.

Dalším soupeřem HB Ostrov v extralize bude už o nadcházejícím víkendu Cheb. V pátek se v Brodě nejprve odehraje souboj 14. kola a o den později se potom oba týmy utkají v dohrávce 5. kola.