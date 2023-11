Havlíčkův Brod poznal velikost Ulmu. Hvězdný tým neztratil v Česku ani set

Před čtvrtečním utkáním věřil, že by se mohlo zrodit překvapení. Po porážce 0:3 však musel manažer HB Ostrov Miroslav Jinek připustit, že hvězdný tým TTC Neu Ulm byl v zápase Ligy mistrů nad síly Havlíčkova Brodu.

„Snažil jsem se kluky motivovat, že mám tušení, že by to mohlo vyjít. Ve skrytu duše jsem doufal, že by Neu Ulm mohla semlít atmosféra, že by nás mohli podcenit. Kor když přijeli o půl desáté večer před zápasem,“ říká Jinek, který je majitelem brodského klubu.

„Ale ukázalo se, že jsou to takoví profíci a ždímači, konkrétně Möregardh a Ovtcharov, že je s nimi těžké hrát. Oni jsou fakt moc odskočení,“ pokračuje Jinek.

Hvězdami nabitý Neu Ulm nakonec na Vysočině neztratil ani set. „Když Pavel Širuček v prvním vedl, myslím 8:3, tak to Ovčák dokázal změnit a vyhrál 12:10,“ ocenil Jinek někdejší světovou jedničku. „Byl vidět ten rozdíl, že my uděláme za set dvě chyby, oni žádnou. A pak dvakrát prohrajete set 10:12.“

Už zítra čeká HB Ostrov náročná odveta v Německu. „Budeme se snažit, bojovat. Ale bude to těžké, rozdíl mezi námi je hrozný. Oproti nám mají snad sedmi nebo osminásobný rozpočet,“ uvědomuje si Jinek, který je rád, že do Ulmu vyrazí i brodští fanoušci. „Jedou s námi dvě dodávky, asi dvacet lidí. Kluci s sebou berou buben, tak věřím, že ukážou, že za to umí zabrat,“ těší se šéf brodského Ostrova.