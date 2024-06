Stolní tenis na vozíku? Matelová to vyzkoušela s paraolympionikem Suchánkem

Jak se říká, stolní tenis se hraje nohama, protože důležitý při něm je i pohyb kolem stolu. Leč výborné výkony můžete podávat i na vozíku...

O tom se přesvědčila nejlepší česká stolní tenistka Hana Matelová, která se v herně TJ Ostrava potkala s Jiřím Suchánkem. Ten bude v Ostravě od 20. do 22. června startovat na světovém poháru ITTF Czech Para Open – Memoriálu Jiřího Daňka handicapovaných stolních tenistů.

Zatrénovali si spolu. A nejen to, Matelová si vyzkoušela, jaké to je hrát na vozíku.

Oba se navíc chystají do Paříže – Matelová na své třetí olympijské hry a Suchánek na svou čtvrtou paralympiádu.

„Aspoň tě nebolí nohy,“ řekla Matelová Suchánkovi.

„A ještě ušetřím za obuvníka,“ odvětil dvaačtyřicetiletý paralympionik, který je od sedmnácti let po autonehodě ochrnutý.

Hana Matelová připomněla, že už v minulosti viděla, jak i špičkoví stolní tenisté trénovali s handicapovanými. „Bylo to ve Francii a v Düsseldorfu, kde jsem se připravovala,“ uvedla.

„V cizině to je hodně propojené,“ potvrdil Jiří Suchánek. „Ale i já od začátku trénuji se zdravým hráčem. Lidé mi přitom furt říkají, abych trénoval s vozíčkářem, ale ten můj sparingpartner je schopný zahrát tam, kam to vozíčkář kolikrát nedá, což je fajn. A ještě udrží ten balonek déle ve hře.“

Matelová upozornila, že Suchánek má dobrý bekhend.

„Tím na vozíku hrajeme nejčastěji,“ řekl Suchánek.

„Ale také ho mám dobrý, ne Jirko?“ zajímalo Matelovou.

„To víš že jo,“ odpověděl.

Jiří Suchánek vysvětluje Haně Matelové, jak sedět na vozíku a přitom hrát..

To si už Matelová sedala na vozík, aby si vyzkoušela jaké to je.

„Pozor, když zabereš, aby ses nepřevrátila dozadu,“ radil Suchánek protihráčce.

„To se asi raději nebudu hýbat,“ usmála se Matelová.

„Ruka, kterou nehraješ, drží vozík. Kvůli stabilitě,“ pokračoval Suchánek.

Jaké je hrát stolní tenis na vozíku?

„Trochu si odpočinu...“ řekla Matelová. „Ale vážně, je to velká dřina, je to úplně něco jiného. Nemám ty nohy... Velká změna, ale docela mi to jde, čekala jsem to horší.“

Suchánek potvrdil, že i „bez noh“ je Matelová šikovná. „Začátky sice byly krušné, ale vyměnili jsme si několik balonků a jde jí to. Hezky drží míček na stole,“ chválil.

„Stolní tenis je super v tom, že ho můžete hrát na vozíku, bez ruky a máme i kluka, co hraje s pálkou v puse, protože nemá ruce,“ řekla Matelová. „Náš sport si opravdu může vyzkoušet každý.“

Představitelé Českého paralympijského týmu razí heslo, že sport je jen jeden.

„Chceme propojovat ty dva zdánlivě nesourodé světy, protože i paralympijští sportovci musejí tvrdě makat. Možná musejí mít i o něco více odvahy, aby se ke sportu vůbec odhodlali a uvědomili si, že i s handicapem mohou být slavní,“ prohlásil zástupce paralympijského týmu Tibor Alfödi. „Důležité je i to, aby se sportovci s handicapem dostali trochu do povědomí veřejnosti, aby fanoušci, kteří sledují olympiádu, sledovali i paralympiádu. Za handicapovanými sportovci jsou silné příběhy.“