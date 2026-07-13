Stolní tenisté dbají na doporučení, Rusové už budou nastupovat se státními symboly

Případná vízová omezení nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země.
Na jaře 2023, rok po ruské invazi na Ukrajinu, byla právě ITTF první sportovní federací, která umožnila Rusům a Bělorusům start s neutrálním statusem, tedy mimo jiné bez státních symbolů.
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KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!
Jak připomněla agentura DPA, na začátku července postoupil ruský stolní tenista Vladimir Sidorenko do finále elitního turnaje US Smash v Los Angeles. Tam startoval ještě jako neutrální sportovec.