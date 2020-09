Virus Rusy nepustil, stolní tenisté Chebu čekají na posily

Za sebou už mají jedno utkání a překvapivou výhru na stolech KT Praha 3:1. Věděli, že jedinou možností jak uspět bylo, že někdo porazí Koblížka plus Antonín Gavlas dodá dva body. „To se stalo a pro nás jen dobře.“

Mladík poprvé vyhrál

Třetí bod se povedl Ondřeji Květoňovi, jenž tak oslavil první extraligovou výhru. Už minulou sezonu v Chebu hrál, nastoupil ve třech zápasech, ale nepodařilo se mu uspět, až nyní. „V patnácti se mu to nepodařilo, tak se mu to podařilo v šestnácti,“ usmívá se Gavlas.

Už v tomto prvním utkání se ukázalo, že pro Cheb je změna hracího systému soutěže výhrou. „Nám to ohromně nahrálo. Pokud máte silného hráče na pozici jedna, který je většinou schopen zajistit dva body a tím se vytvoří i tlak na soupeře,“ popisuje.

V pátek do Chebu přijíždí TJ Ostrava KST, jenž v úvodním kole vyhrál, stejně jako Cheb, v Havířově 1:3. Loni skončil čtvrtý a kádr má stabilní a vyrovnaný. Dobře do něj zapadli mladí František Onderka a Tomáš Martinka, kteří doplňují starší Miroslava Bindače a Tomáše Sadílka.

Překvapivý úspěch dodal víru

„Výhra v Praze je ohromným povzbuzením pro celý tým a půjdeme za vítězstvím. Věřím, že nyní bude mít i Štěpánek větší šanci, pokud se rozhodneme jej postavit na pozici jedna, dva, aby odehrál minimálně jedno utkání,“ prozrazuje Petr Gavlas.

Chebská sestava bude Antonín Gavlas, David Štěpánek a jeden z dvojice Květoň, Slapnička. Přijedou oba a nastoupí jeden podle aktuální formy.“

Chebští si ovšem v případě dvou juniorů musí pohlídat počet startů, každý může mít jen čtyři za polovinu sezony, protože oba jsou v Chebu na střídavý start.

Tak tomu bude, dokud nepřijedou Rusové. Na začátku léta avizovali stolní tenisté SKST Cheb, že na soupisce pro extraligu budou Stěpan Šapošnikov, už loni zde hrál, a Pavel Chrupiněnko. „Zatím není možnost, nedostanou pracovní víza a na turistická je nechtějí pouštět,“ říká chebský trenér.

Právě se dvěma Rusy se počítalo do základní sestavy. Ovšem to museli úplně změnit a rychle reagovat před začátkem soutěže. Museli tedy vzít Davida Štěpánka, bývalého reprezentanta. Ten bude s sebou na zápasy vozit mladíky Ondřeje Květoňe a Jakuba Slapničku, který je zatím bez extraligového startu. Všichni trénují v Havlíčkově Brodě, ale trénovat budou i v Chebu.

Již devětatřicetiletý Štěpánek ještě na jaře hrál za HB Ostrov Havlíčkův Brod, kam přišel po působení v německém oberligovém klubu SV Union Velbert II, a zároveň posílil tým profesionálních trenérů v Akademii stolního tenisu. Dva mladíci jsou jeho členy, v Chebu jsou na střídavý start.

Mají v plánu střed tabulky

Celý tým by tak měl být pro extraligu více než konkurenceschopný. A tomu odpovídají i cíle do sezony. „Dostat se do play off na co nejlepší pozici. Mužstvo je zralé na střed tabulky. Věřím, že se to povede a bude to velmi dobrá sezona,“ dodává Petr Gavlas.

Ovšem podle nejzkušenějšího chebského hráče a jedničky týmu se cíle pro sezonu změnily, vesměs se ale shodují.

„S klukama z Ruska bychom byli schopni bojovat o druhé, třetí místo. Nyní se Štěpánkem sami a s mladými, jež jsou ještě nevyzrálí na extraligu, to bude těžké. Myslím, že když budeme v polovině tabulky tak to bude pro klub úspěch,“ míní hráč Antonín Gavlas, bratr chebského manažera a trenéra.