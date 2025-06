K triumfu v historicky prvním čistě českém finále přispěl zejména moldavský host Vladislav Ursu, který vyhrál všechny čtyři zápasy a až v tom posledním ztratil set. V odvetě zdolal Martina Šípa a za již rozhodnutého stavu Davida Reitšpiese.

Reitšpies se předtím postaral o průběžné vyrovnání, když v pětisetové bitvě odvrátil dva mečboly chorvatskému soupeři Andreji Gacinovi. Rozhodující bod pak ale získal pro domácí celek Pavel Širuček, který „přetlačil“ v pěti setech Tomáše Konečného.

„Základem pro náš úspěch ve finále bylo už první utkání v Praze. Tam jsme předvedli vynikající výkon a Vladislav Ursu předvedl, že je rozdílový hráč. On byl naším hlavním trumfem, ale to neznamená, že jsme čekali v odvetě snadnou práci. El Niňo má skvělý tým, zkušené hráče a museli jsme si to odbojovat,“ konstatoval na svazovém webu trenér Tomáš Demek.

Z celé soutěže vyzdvihl semifinálový souboj s německým Mülhausenem, ve kterém první zápas prohráli Havlíčkobrodští 1:3. „Moc šancí na postup jsme neměli, ale dokázali jsme i tuto situaci vyřešit, takže si myslím, že jsme Evropský pohár vyhráli zaslouženě,“ prohlásil. Dosud posledním českým vítězem Evropského poháru mužů byly Vítkovice v roce 1971.