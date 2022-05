Stolní tenisté Chebu si zahrají o titul s Havlíčkovým Brodem

Po domácí výhře 3:2 byla, více než tříhodinová, odveta v Ostravě ještě dramatičtější se stejným výsledkem. Tentokrát byl v hlavní roli Antonín Gavlas, nezvykle teprve podruhé v sezoně prohrál David Reitšpies.

„Jsem rád, že poprvé v sezoně to uhrála tato sestava. Celou dobu nás naprosto držel David Reitšpies, který jel jako válec celou sezonu. Jsem rád, že když klopýtnul, se mi podařilo získat dva body. Smekám klobouk před soupeři, kteří předvedli opravdu kvalitní výkon a museli jsme ze sebe vydat úplné maximum, abychom nakonec vyhráli i trochu se štěstím,“ říkal po zápase Antonín Gavlas.

Ostrava velmi kousala

Série byla možná až překvapivě dramatická, obě utkání se hrála na pět zápasů. „Veděli jsme, že mladí ostraváci mají stoupající tendenci výkonnosti. Měli jsme z nich respekt a ukázalo, že opravdu budou v příštích sezonách hodně kousat,“ skládá Gavlas kompliment soupeřům.

Chebský stolní tenista David Reitšpies

„Musím pochválit Ostravu, pěkně nám zatopili jak doma, tak venku. Jsem moc rád a šťasten, že se hráčům podařilo otočit nepříznivé stavy 1:2 v obou zápasech a slavíme postup do finále,“ připojil chebský trenér a manažer Petr Gavlas.

V Ostravě padla tíseň na Reitšpiese, přesto dokázal tým vyhrát. „V Ostravě zabral Tonda. Potvrdilo se to, v co jsem doufal na začátku sezony, že vyrovnanost týmu bude hrát v takových rozhodujících chvílích velkou roli.“

Sestava se proměnila

Utkání rozehrál Antonín Gavlas a zhostil se velmi dobře úkolu jedničky týmu, dokázal porazit nejlepšího hráče domácích Tomáše Martinka. Přitom se poučil z porážky v prvním zápase v Chebu. „To je pravda, ale smekám klobouk, co Tomáš předvádí. Zlepšil se, hraje hodně riskantně a je to s ním hodně těžké. Teď to bylo o tom, že udělal trochu víc chyb než normálně a já trochu méně. Proto jsem vyhrál,“ říkal po prvním utkání Antonín Gavlas

Stanislav Kučera

A brzdil optimismus. „Máme teprve jeden ze tří bodů. Já už toho zažil hodně, když jsme třeba vedli 2:0 a 2:0 na sety a nedotáhli to. Psychická výhoda je momentálně na naší straně, ale to se může brzy změnit.“ Jako by to v té chvíli Gavlas přivolal. Hned následující utkání bylo obrovským šokem. David Reitšpies, nejlepší hráč extraligy a aktuální individuální mistr republiky, v sezoně teprve podruhé prohrál. Jeho skalp získal Patrik Klos. No a s porážkou Stanislava Kučery od mladého Stalzera se dalo počítat. „Adam hrál skvěle obě utkání, jak u nás, tak v Ostravě. Standa se do toho pomalu dostával a doufám, že se mu finále podaří vyhrát,“ věří trenér Gavlas.

Rozhodla největší esa týmu

A tak to stejně, jako v Chebu, zůstalo na dvou největších esech. Nejprve David Reitšpies porazil Martinka, když se musel nejdřív psychicky sebrat z předchozí porážky. „Nijak jsem to neřešil,“ přiznal. „Patrik hrál výborný zápas. Já také hrál slušně, bylo tam sice pár chyb, ale bylo to o pár míčcích. Snažil jsem se zkoncentrovat na druhou dvouhru, proti Tomášovi, který je také výborný. Byly to hezké zápasy, nejde jen o to, abych pořád vyhrával, teď to vede Tonda.“ A jak řekl, vše završil Antonín Gavlas.