Stolní tenisté Chebu v čele ligy. V Havlíčkově Brodě jim vyšla taktika

Hodně mi pomohla taktická příprava Stolní tenisté SKST Cheb vyhráli šlágr základní části extraligy v Havlíčkově Brodě a osamostatnili se v čele tabulky. Největší podíl na vítězství 3:1 měl David Reitšpies, který získal dva body. „Hodně jsem se takticky připravoval na hráče, proti nimž jsem hrál a to byl klíč k úspěchu, díky přípravě jsem byl schopen je porazit a jsem za to moc rád,“ uvedl chebský stolní tenista. Za předvedený výkon pochválil i své spoluhráče. Stanislav Kučera hrál vyrovnaný zápas s Tomášem Treglerem, bylo to o pár míčcích a mohlo to dopadnout jinak. Antonín Gavlas vyhrál velice náročné utkání s Dimou Prokopcovem 3:2 a hrál parádně. „Ze soupeře jsme měli respekt, věděli jsme, že je velice silný na domácí půdě,“ přiznal Reitšpies. Hodně mu pomohlo, v duelu s Treglerem, že si důkladně probrali taktiku. Záměr byl nasadit do prvního duelu Kučeru proti Treglerovi, protože věděli, že se hráči nehraje moc dobře po prvním zápase s obranářem další s útočníkem. „Měli jsme to v plánu a povedlo se. Bylo vidět, že Tregler ze začátku hledá správný rytmus a to mi pomohlo,“ pochvaluje si David Reitšpies. Nejprve porazil Michala Obešla a nakonec, v rozhodujícím duelu, Tomáše Treglera. „Povedlo se mi to až na pár horších momentů. Byl to ode mě dobře předvedený stolní tenis a jsem opravdu spokojen. Oba hráči jsou republiková špička a porazit je je velký úspěch pro každého,“ míní Reitšpies. Díky tomu se stolní tenisté SKST Cheb osamostatnili na čele extraligy. „Dívá se na to krásně, jsme z toho nadšení. Nesmíme usnout na vavřínech, zatím je to jen základní část a to nejdůležitější teprve přijde. Výchozí pozice do play off bude hrát svoji roli a doufáme, že udržíme naši kvalitu a bude se nám nadále dařit,“ dodává David Reitšpies.